Depresija in osamljenost. Instagram je kralj negativnih vplivov na mladostnike

Platforma Instagram, ki v ospredje postavlja fotografijo, naj bi pri mladih ljudeh vzbujala osamljenost, depresijo in nelagodje zaradi lastne telesne podobe, pravijo strokovnjaki iz britanskega Kraljevega združenja za zdravo življenje. Instagram je bil zato označen za družbeno omrežje, ki najslabše vpliva na duševno stanje mladine.

Rezultati so po poročanju Sky News plod ankete, ki so jo izvedli med 1500 mladimi Britanci in Britankami, starimi od 14 do 24 let. Prosili so jih, naj ocenijo vpliv posameznega družbenega omrežja na njihovo zdravje in dobro počutje. Anketiranci so morali tako preučiti različna vprašanja, vključno z dostopom do strokovnih informacij in čustvene podpore, ocenjevali so, ali jim Instagram povzroča nelagodje, depresijo, težave s spanjem in slabi samopodobo.

Instagram je bil ocenjen daleč najslabše, sledijo mu Snapchat, Facebook, Twitter in YouTube. Anketa je vsebovala 14 točk, Instagram se je pri polovici od teh odrezal najslabše: pri vplivu omrežja na spanje, telesno samopodobo, najstniki so potožili, da jih je nenehno strah, kaj vse bodo zamudili, počutili so se terorizirane, povzročal jih je nelagodje, depresijo in osamljenost. A kljub temu so izpostavili tudi nekaj pozitivnih vidikov - možnost samopredstavitve in pridobivanja čustvene podpore.

Na britanske najstnike naj bi najslabše vplival Instagram. (Foto: iStock)

YouTube se je slabo odrezal zaradi njegovega vpliva na spanje, a so ga dobro ocenili v devetih drugih kategorijah, vključno z dobrim vplivom pri odganjanju osamljenosti, depresije, vprašanim naj bi nudil tudi čustveno podporo.

Shirley Cramer, izvršna direktorica Kraljevega združenja za zdravo življenje je povedala: "Zanimivo je bilo videti, kako slabo Instagram in Snapchat vplivata na duševno zdravje in dobro počutje - obe platformi temeljita na slikovnih podobah in očitno to zbuja negativne občutke pri mladih ljudeh," je dejala. "Ker smo priča vedno novim dokazom, da pretirana uporaba družbenih omrežij škoduje duševnemu zdravju in naši socialni mreži, je pomembno, da najdemo zdravo srednjo pot in naredimo omrežja manj "divja", ko gre za njihov vpliv na mladino."

Becky Inkster, raziskovalka na univerzi v Cambridgu, je dejala: "Mladi ljudje včasih lažje govorijo o svojih osebnih težavah preko spleta. Kot strokovnjaki za zdravje jim moramo na vsak način omogočiti, da živijo t.i. moderno mladost, jih razumeti v njihovih pričakovanjih, a prav tako jim moramo tudi pomagati, da lažje in boljše povežejo svoje misli in občutke."

Profesor Simon Wessely, predsednik Kraljevega združenja psihiatrov, je za Guardian povedal: "Prepričan sem, da družbena omrežja igrajo določeno vlogo pri nesrečnih občutkih, a imajo na drugi strani tudi številne pozitivne učinke. Otroke moramo naučiti, kako se soočiti z vsemi vidiki družbenih omrežij - dobrimi in slabimi - da se bodo tako lahko pripravili na vse bolj digitaliziran vsakdan."

Instagram se na rezultate raziskave sicer še ni odzval.