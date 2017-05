Dubaj – prvo mesto na svetu, ki je dobilo svojo pisavo

Najvišja stavba in največji nakupovalni center na svetu očitno nista dovolj, Dubaj si želi novih lovorik, stalno stremi k temu, da bi bil prvi in najboljši. V skladu s svojimi cilji je zdaj postal prvo mesto na svetu s svojo pisavo.

Pisava, ki jo je oblikoval Microsoft, je na voljo tako v latinici kot v arabščini, in sicer v 23 različnih jezikih in 180 državah. V uradni korespondenci jo bodo odslej uporabljali vladni organi.

Dubajski princ Mohammed bin Rashid Al Maktoum je povedal, da je bil osebno vpleten v vsako fazo razvoja pisave. "To je bil zelo pomemben korak za nas in naša stalna prizadevanja, da smo na prvem mestu v digitalnem svetu," je dodal.

"Prepričani smo, da se bo nova pisava s svojimi edinstvenimi specifikacijami izkazala za priljubljeno med drugimi pisavami na spletu in v pametni tehnologiji po vsem svetu."

Pisava po mnenju vlade odraža modernost, navdihuje pa jo mesto samo. "Oblikovana je bila, da ustvari harmonijo med latinico in arabščino," so zapisali.

"Samoizražanje je oblika umetnosti," pa so zapisali ob predstavitvi pisave. "S pisavo izražamo, kdo smo, o čem razmišljamo in kako se počutimo. Da lahko vse to storimo, potrebujemo medij, ki je sposoben ujeti odtenek vsega, kar hočemo povedati. Dubajska pisava naredi točno to. Je nov svetovni medij za izražanje."

Ironično je, da so prav Združeni arabski Emirati, katerih del je Dubaj, strogi pri omejevanju pravice do svobode mišljenja in izražanja.