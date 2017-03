Elon Musk razvija novo tehnologijo, s katero bi naprave lahko upravljali z mislimi

Musk razvija tehnologijo, s pomočjo katere bi z napravami upravljali zgolj z mislimi. (Foto: iStock)

Prvi mož tehnoloških velikanov Tesla in SpaceX Elon Musk je ustanovil podjetje Neuralink, ki razvija novo tehnologijo tako imenovane "nevronske povezave" (angleško: "neural lace"). Nova tehnologija naj bi ljudem omogočala, da neposredno komunicirajo z napravami, brez fizičnega stika.

Elon Musk se spušča v področje nanobiotehnologije. (Foto: AP)

Neuralink je sicer Musk registriral kot podjetje za medicinske raziskave. Med prvimi izdelki naj bi bili implantanti, ki bi pomagali zdraviti obolenja, kot so epilepsija in hude oblike depresije, poroča The Wall Street Journal.

Toda, v prihodnje Musk predvideva, da bi v možgane lahko vsadili elektrode, s pomočjo katerih bi lahko nalagali ali kopirali svoje misli na oziroma z računalnika. Tehnologija naj bi ljudem omogočila, da bi lahko bolje izkoristili svoje možgane in izboljšali kognitivne funkcije.

Musk je že večkrat izrazil svoje zanimanje za tovrstno tehnologijo. Danes pa je na Twitterju napovedal, da bo več o novem podjetju razkril prihodnji teden.

Ko je prvič govoril o svojih načrtih na tem področju, je dejal, da pripravlja izdelek, ki bo omogočil sožitje med človekom in napravami, t. i. "nevronske povezave" pa naj bi preprečile, da bi človek postal zgolj orodje v primežu umetne inteligence.

Povezovanje računalnikov in možganov ljudi je področje, ki je bilo še do nedavnega stvar znanstvene fantastike. A kot kaže, vse bolj postaja realnost. Tudi Facebook namreč raziskuje podobno tehnologijo. V svojem oddelku za strojno opremo razvijajo ne-invazivni vmesnik med možgani in računalnikom, ki bi ljudem omogočil komuniciranje z napravami.