Elon Musk z drzno idejo do neverjetno hitrega transporta: iz Tokia v New Delhi v pol ure!

Futurist in izumitelj ter prvi mož podjetja SpaceX Elon Musk je danes med astronomsko konferenco v mestu Adelaide razkril ambiciozne načrte, da bi lahko prvi ljudje na medplanetarno pot do Marsa odšli leta 2024. Prav tako si je zamislil nove in izredno hitre načine potovanja na Zemlji. Kot je dejal, bi lahko z njegovimi posebnimi raketami prevažali ljudi med večjimi mesti na Zemlji, pot pa da bi trajala okoli pol ure.

Ustanovitelj zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX, ki že oskrbuje Mednarodno vesoljsko postajo, si je zamislil medplanetarni transportni sistem, da bi lahko na Mars pošiljali plovila s tovorom. "Seveda pa moramo zdaj ugotoviti, kako vse to financirati," je dejal Musk na mednarodni astronomski konferenci v avstralskem mestu Adelaide, ki se danes zaključuje.

Musk je prepričan, da bodo prvi ljudje na Mars odpotovali že leta 2024. (Foto: AP)

Musk je še napovedal, da so v SpaceX že začeli graditi ta sistem. Prvo vesoljsko plovilo naj bi začeli izdelovati že v naslednjih šestih do devetih mesecih. "Verjamem, da lahko dokončamo ladjo in jo izstrelimo v petih letih," je dejal.

Leta 2022 naj bi tako na Marsu pristali najmanj dve tovorni vesoljski plovili. Glavni cilj te misije pa bi bilo najti najboljši vir vode, ki naj bi jo uporabili tudi kot možni pogonski vir za rakete.

Ti dve plovili bi na Mars dostavili opremo za proizvodnjo energije in za vzdrževanje za življenje potrebnega okolja ter drugo potrebno opremo za podporo prihodnjih misij. Že leta 2024 pa naj bi na rdeči planet prispele štiri vesoljske ladje, na katerih naj bi bili tudi ljudje, je napovedal Musk.

Vse to bi Musk financiral s številnimi aktivnostmi njegovega vesoljskega podjetja na Zemlji, od pošiljanja satelitov v vesolje do oskrbovanja mednarodne vesoljske postaje in morebitnih misij na Luni.

Naselbina na Marsu, kot si jo zamišlja futurist Musk:

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017

Iz Tokia v New Delhi v pol ure?

Musk je objavil tudi svoje futuristične načrte glede potovanja na Zemlji. Kot pravi, namerava vzpostaviti ’raketno’ potniško povezavo med večjimi mesti na Zemlji, ki bi trajale pol ure ali manj. Pot iz Bangkoka v Dubaj bi na primer trajala 27 minut, iz Tokia v New Delhi pa 30 minut, je izračunal. "Ko ste enkrat izven atmosfere, bo polet gladek kot svila, brez turbulenc," je dejal.

"Če bomo naredili te zadeve, da bi šli na Luno in Mars, zakaj jih potem ne bi uporabili tudi na Zemlji," je dodal.

Kaj pa cena? Pravi, da bodo potovanja dosegljiva večini, saj naj bi sedež v futuristični ’raketi’ stal približno toliko kot sedaj vožnja z letalom. Seveda pa bomo pridobili na času, ki pa je v bistvu najbolj dragocen.