Facebook bo za pregledovanje sporne in nasilne vsebine zaposlil 3.000 novih ljudi

Po številnih očitkih, ki so se zaradi sporne vsebine na Facebooku zgrnili na podjetje, češ da je ne odstrani dovolj hitro, je ustanovitelj in izvršni direktor Mark Zuckerberg sporočil, da bodo v ta namen zaposlili 3.000 dodatnih ljudi. Ti bodo pregledovali prijave fotografij in videoposnetkov, na katerih bi lahko bila sporna vsebina – bodisi umori bodisi samomori. Teh 3.000 ljudi se bo pridružilo 4.500-im, ki to zdaj že počnejo.

Prijave sporne vsebine na Facebooku zdaj pregleduje okoli 4.500 ljudi. (Foto: AP)

Zuckerberg je novico najavil danes na svojem Facebook profilu. "V zadnjih nekaj tednih smo na Facebooku videli ljudi, ki so – ali poškodovali sebe ali druge in posnetek predvajali v živo ali pa ga objavili pozneje. To je srce parajoče in razmišljal sem o tem, kaj lahko storimo, da bi izboljšali našo skupnost. Če hočemo imeti varno skupnost, se moramo odzvati hitro. Delamo na tem, da bi bili takšni videoposnetki lažji za prijavo, da bi mi lahko ukrepali hitreje – torej, da bi pravočasno pomagali nekomu, ki potrebuje pomoč ali pa umaknili sporen posnetek. Zato bomo v prihodnjem letu našim operaterjem po svetu, ki jih je trenutno 4.500, dodali še 3.000 ljudi, ki bodo pregledovali na milijone prijav, ki jih dobimo vsak teden, in s tem izboljšali ter pospešili proces," je zapisal.

Ti ljudje bodo odstranjevali tudi vsebino, ki je Facebook ne dovoljuje, kot je sovražni govor in izkoriščanje otrok za delo. Še naprej pa bodo tudi sodelovali z lokalnimi skupnostmi in varnostnimi organi, ki so v še boljšem položaju, da lahko pomagajo, je še dodal.

"To je pomembno. Prejšnji teden smo dobili prijavo, da nekdo hoče storiti samomor in to prenašati v živo. Takoj smo to javili policiji, ki mu je preprečila, da bi si škodoval. V drugih primerih nismo imeli te sreče. Nihče ne bi smel biti v takšni situaciji. Če pa že je, moramo zgraditi okolje, v katerem lahko dobi pomoč, ki jo potrebuje," je še dodal.

Na Facebook se namreč v zadnjem času zgrinjajo številne kritike, da ne ukrepa dovolj hitro in ne umakne pravočasno sporne vsebine, ki se hitro širi med uporabniki družbenega omrežja. En tak primer se je zgodil konec aprila, ko je moški na Tajskem v prenosu v živo ubil svojo 11-mesečno hčerko. Podjetje je posnetek umaknilo šele po 24 urah, potem, ko si ga je že ogledalo 370.000 ljudi.

Tudi pri nas sta februarja dva nasilneža v Podbočju pri Krškem pretepla 26-letnika in posnetek objavila na Facebooku, ta pa je za odstranitev le-tega potreboval več kot 12 ur.