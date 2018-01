Spletno družbeno omrežje Facebook bo svoji dve milijardi uporabnikov prosilo, naj ocenijo zanesljivost oziroma stopnjo zaupanja posamičnim virom novic. Gre za poskus boja proti t.i. lažnim novicam.

Lažne novice so v ospredje stopile predvsem v času pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016. Facebook in podobna družbena omrežja, kot sta Google in Twitter, so se morali braniti pred očitki, da so omogočili širjenje laži, ki so vplivale na javno mnenje.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je tako na blogu zapisal, da bo omrežje prednost dajalo novicam, ki so "zaupanja vredne, informativne in lokalne". "V svetu je danes preveč senzacionalizma, lažnih informacij in polarizacije. Družbena omrežja ljudem omogočajo, da širijo informacije hitreje kot kdaj koli prej in če ne naslovimo teh težav, jih le še povečujemo," je opozoril.

Facebook gre v boj z lažnimi novicami. (Foto: AP)

Prihodnji teden bo tako Facebook zagnal sistem ocenjevanja, poimenovan Zaupanja vreden vir. Ta naj bi zagotovil, da bodo uporabniki videli kakovostne novice in naj bi gradil enotnost namesto razdeljenosti, so pojasnili pri Facebooku.

Da bi to dosegli, bo družbeno omrežje odločitve o tem, katere novice so zaupanja vredne, prepustilo uporabnikom. "To odločitev bi lahko sprejeli sami, a se nam to ni zdelo primerno," je zapisal Zuckerberg. "Razmišljali smo o ocenjevanju zunanjih strokovnjakov, kar bi odvzelo breme odločitve z naših ramen, ne bi pa rešilo vprašanja objektivnosti," je poudaril.

Odločanje uporabnikov omrežja naj bi ločilo vire, ki jim zaupajo le njihovi bralci oziroma gledalci, od tistih, ki so splošno sprejeti v družbi. Število novic, ki jih bo uporabnik videl na Facebooku, se tako ne bo spremenilo. Naj pa bi se težnja prenesla proti tistim virom, ki jih družba ocenjuje za zanesljive.

Facebook je prejšnji teden napovedal tudi spremembe pri prikazih uporabnikom v smeri krepitve vsebine prijateljev in družinskih članov v primerjavi z objavami oglaševalcev, zvezd in medijev. Priznavajo, da bodo morda ljudje zaradi tega manj časa preživeli na družbenem omrežju. A skupaj z ocenjevanjem stopnje zaupanja virom Zuckerberg upa, da bodo spremembe "pomagale zagotoviti, da bo čas, preživet na Facebooku, kakovosten".