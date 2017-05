FOTO: V prestolnici največji 'pokaži in predstavi' festival inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti

Ljubljana na območju Tobačne gosti največji "pokaži in predstavi" dogodek, ki združuje raznovrstne izumitelje, ustvarjalce, umetnike, znanstvenike in tehnološke zanesenjake. Predstavlja se okoli 200 posameznikov, organizacij in podjetij iz Slovenije in tujine. Festival je odprl premier Miro Cerar kot častni pokrovitelj dogodka.

Mini Maker Faire v Ljubljani (Foto: Miro Majcen)

Namen dogodkov je spodbujanje gibanja Maker in vzgoja novih ustvarjalcev med mladimi ter starimi. Gre za največji festival inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti, ki sodelujočim ustvarjalcem nudi priložnost, da pokažejo dela, ki običajno ostanejo skrita v garažah, delavnicah, ateljejih ali na kuhinjskih mizah. Namen ljubljanskega festivala je po navedbah organizatorjev prebujanje raziskovanja, spodbujanje radovednosti, zvedavosti, odkrivanja ter prostega pretoka idej, znanja in izkušenj.

Obiskovalci lahko skozi pogovore, praktične prikaze ter več kot 15 praktičnih delavnic spoznajo ideje in znanja, ki jih ustvarjajo ljudje v regiji. Osem organizatorjev dogodka, med katerimi sta Zavod 404 in Poligon kreativni center, pričakuje več kot 3000 obiskovalcev, vstop pa je prost.

Lani so v svetu sicer organizirali več kot 190 tovrstnih dogodkov v 38 državah, na katerih je sodelovalo več kot 1,45 milijona ljudi.