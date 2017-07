FOTO: Največji tehnološki inkubator na svetu kot 'svetilnik, ki pomaga drugim'

V Parizu so ta teden odprli največji tehnološki inkubator na svetu, v katerem naj bi prostor našlo okoli 1000 start up podjetij. Projekt, ki ga financira milijarder Xavier Niel, želi Pariz uveljaviti kot svetovno tehnološko prestolnico. Inkubatorju so se kot mentorji že pridružili Facebook, Amazon in Microsoft, podporo pa je obljubila tudi država.

Okoli 34.000 kvadratnih metrov velik prostor so umestili v nekdanji železniški depo v bližini reke Sene v okrožju, ki na splošno velja za sodobno. Inkubator so poimenovali Station F (Postaja F), po Xielovih besedah pa naj bi "deloval kot svetilnik in pomagal drugim".

Uradnega odprtja se je udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je že v predvolilni kampanji poudarjal pomen spodbujanja podjetništva. Kot je dejal na tehnološki konferenci v Parizu v začetku meseca, bi morala Francija "razmišljati in se gibati kot start up".

Objekt je zasnovan v slogu ameriških univerzitetnih kampusov, podjetniki pa bodo morali za najem prostora v njem odšteti 195 evrov mesečno. Inkubator je sicer razdeljen na tri območja, poimenovana "ustvarjaj", "deli" in "sproščaj se".

Poleg mentorstva uspešnih podjetij bodo lahko start upi v inkubatorju koristili prednosti partnerstev z najboljšimi francoskimi univerzami in kapitalskimi skladi.

Primat na področju podpornega okolja za start upe ima trenutno Velika Britanija, a Francozi upajo, da bo po brexitu vodilni položaj pripadel njim.