FOTO in VIDEO: Teslin 2 v 1: ko iz električnega tovornjaka zapelje električni športni avto

Tesla je predstavil prvi električni tovornjak, ki bo, vsaj tako so prepričani, kmalu izpodrinil z naših cest dizelska tovorna vozila. Tesla Semi, kot se imenuje, je težko pričakovan prototip električnega tovornjaka, ki bo z enim samim polnjenjem baterije imel domet 500 milj ali 800 kilometrov, zagotavljajo v podjetju. Tovornjak polpriklopnik naj bi v ZDA začeli izdelovati leta 2019.

Tesla Semi bo imel zavidljive pospeške, saj bo v zgolj 20 sekundah pospešil do hitrosti 100 km na uro, pri čemer bo natovorjen z maksimalno obremenitvijo, ki velja na ameriških cestah – to je 36 ton, je dejal izvršni direktor Elon Musk.

Tesla garantira, da bo njihov tovornjak lahko prevozil milijon milj, kar je ekvivalent kar 40 potem okoli sveta. (Foto: AP)

Tesla bo s svojim električnim tovornjakom vstopil na zelo zahteven trg. Električna tovorna vozila bodo namreč težko konkurirala dizelskim tovornjakom, ki lahko za nizke stroške opravijo bistveno več poti. Strokovnjaki za električne baterije namreč opozarjajo, da izdelava baterije za tovornjaka, ki bi imela domet 300 milj oziroma 480 kilometrov, stane okoli 170.000 evrov, kar pa ni konkurenčno, saj je povprečna cena za dizelski tovornjak v ZDA okoli 100.000 evrov. Musk dvome zavrača in vztraja, da bo njihov tovornjak lahko zgolj z enim polurnim polnjenjem naredil kar 643 km dolgo pot.

Musk je na predstavitvi električnega tovornjaka v Los Angelesu še dejal, da gre za edinstven tovornjak in izkušnjo, ki je še nihče ni doživel.

Glede cene pa je Musk dejal, da se bo glede na prevoženo miljo električni tovornjak kmalu izkazal za cenejšega od svojega dizelskega rivala, ni pa razkril, koliko naj bi kupec odštel zanj. Ameriško združenje avtoprevoznikov pa je Teslo opozorilo, da se je tehnologija dizla v tovornem prometu izkazala za finančno najbolj učinkovito in vzdržno in da naj "smiselnost električnega tovornjaka znova oceni, tokrat v bolj realnem kontekstu".

Električni športni avto z neverjetnimi pospeški

Je pa nekoliko nepričakovano razkril tudi nov električni športni avto – roadster, ki bo po njegovih besedah najhitrejši električni avto na svetu.

Rdeči roadster je na predstavitvi zapeljal s prikolice električnega tovornjaka in osupnil množico navdušencev nad električnimi vozili. Kot so pojasnili v Tesli, bo lahko voznik z enim samim polnjenjem naredil tisoč kilometrov, motor tega jeklenega lepotca pa bo lahko pospešil do 160 km/h v zgolj 4,2 sekunde. "To je hud udarec za bencinska vozila," je dejal Musk. Teslov športni avto bo na voljo predvidoma leta 2020.