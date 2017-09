Googlov milijardni posel: z dogovorom z družbo HTC krepijo prisotnost na trgu pametnih telefonov

Google je sklenil posel s tajvansko družbo HTC v višini okoli milijarde evrov (1,1 milijarde dolarjev). Google bo s tem še okrepil svojo prisotnost v branži pametnih telefonov. Čeprav Google v HTC ne bo imel lastniškega deleža, pa se bo nekaj HTC-jevih zaposlenih preselilo v Silicijevo dolino.

Tajvanska družba je bila nekoč eden najvidnejših igralcev na trgu pametnih telefonov, a so kasneje izgubili boj s konkurentoma Apple in Samsung.

Vse podrobnosti posla naj bi bile razrešene do začetka prihodnjega leta, poslu morajo namreč prikimati še vsi regulatorji.

Poteza je sicer zadnja v vrsti tistih, s katerimi želijo pri Googlu povečati svoje kapacitete proizvodnje strojne opreme za pametne telefone.

V skladu z dogovorom naj bi se k Googlu preselilo okoli 2000 HTC-jevih ljudi, kar je okoli polovica ekipe za raziskave in razvoj.

Gre sicer za nadgradnjo sodelovanja med Googlom in HTC-jem, ki je za Google že izdelal telefona Pixel in Pixel XL, izpopolnjena verzija naprave pa naj bi na trg prišla naslednji mesec.

Pri Googlu ocenjujejo, da je to, da so zelo vpleteni v razvoj programske, ne pa tudi strojne opreme, doslej predstavljalo pomanjkljivost pri njihovih produktih in s tem poslom naj bi želeli to spremeniti ter se bolj približati načinu delovanja Appla, kjer ničesar ne prepuščajo zunanjim naključjem. Po drugi strani pa ima od posla še največ HTC, ki ga Googlov denar drži nad vodo.

Podobno potezo je Google potegnil že leta 2011, ko je za slabih 12 milijard evrov kupil Motorolo, ki pa so jo tri leta kasneje prodali.