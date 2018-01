Hemeroidi so bolezen 21. stoletja, opozarjajo strokovnjaki. Na srečo se jih lahko znebite v 15 dneh na naraven način

To ni nedolžen problem in število ljudi s tem problemom samo raste. Natančno število obolelih se nikoli ne izve, saj je vedno več tistih, ki nikoli ne poiščejo pomoči. Pojavljajo se enako pri ženskah kot pri moških in nihče ni zaščiten pred njimi. Problem se ne bo rešil sam od sebe, tako da posvetite pozornost temu, kar morate storiti, če že trpite zaradi hemoroidov ali pa ste na dobri poti, da jih dobite.

Koliko od navedenih simptomov imate?

Morda še vedno mislite, da občasen pojav nekaterih simptomov hemoroidov še ne pomeni, da jih imate. Prav sedaj je pravi čas, da ukrepate! Dlje kot odlagate z začetkom zdravljenja, bolj se bo stanje poslabševalo. Zaradi negativnih dejavnikov pride do rasti hemoroidov, ki se potem postopoma raztezajo in pojavijo se degenerativne spremembe. Celo ko se pojavijo prvi vozlički, ne pomeni, da ste v fazi, ko je operacija edina rešitev.

Najbolj pogosti simptomi pojava hemoroidov so:

• Vročina v analni odprtini

• Krvavenje

• Bolečina

• Srbečica in vroč občutek

• Občutek tujega telesa v anusu

• Pojav vozličkov

Kako dolgo boš še lahko normalno sedel?

Za pojav fisur v analni odprtini, srbečico, bolečine, krvavo sled na spodnjem perilu in težave pri opravljanju potrebe so krivi številni dejavniki. Na nekatere izmed njih lahko vplivamo, medtem ko pa obstajajo tudi tisti dejavniki, katerim sploh ne posvečamo pozornosti, saj ne vidimo povezave s tem problemom. Sedeč način življenja, veliko stanja, težko fizično delo, nosečnost ali porod, zaprtje ali driska, razširjene vene, krvni strdki ali genetska pogojenost spadajo v skupino dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Vendar pa so slabe prehrambne navade in uživanje alkohola pomembni dejavniki, na katere je potrebno biti pozoren, če se želi opravljati potrebo na normalen način in sedeti brez težav.

Ukrepajte, čim začutite prve simptome. Običajna in na videz nedolžna srbečica analne odprtine lahko privede do resnih težav, zaradi katerih boste morali poiskati pomoč zdravstvenega osebja. Ampak ali bi se radi izpostavljali takim pregledom? Bi radi razkrili svoj najbolj intimen del neznani osebi in trpeli neprijeten pregled?

Če zanemarite hemeroide, se vam bo zgodilo naslednje!

Vsi simptomi hemoroidov se pojavljajo in razvijajo postopoma in je zato važno, da ukrepate v začetni fazi. Sedenje na blazini ni najhujša stvar, ki se vam lahko zgodi, če se razvijejo hemoroidi. Niti ne preobremenjevanje s tem, ali bo krvav madež s spodnjega perila prodrl na kavbojke. Če hemoroidom ne posvetite resne pozornosti in jih zanemarite, lahko pristanete na nekaterih od najbolj neprijetnih načinov zdravljenja hemoroidov! Operacija ni edina možnost. Obstaja tudi podvezovanje hemoroidov!

Operacija se izvede pod splošno anestezijo in okrevanje traja zelo dolgo. Kar 4-5 tednov lahko preživite v posebnem položaju, na posebni dieti in v načrtovanju vsak malo bolj okreten gib. Vendar pa niti to ni rešitev, saj se hemoroidi pogosto spet pojavijo. Obstaja tudi sodoben način operacije hemoroidov - THD metoda. Arterije, ki dovajajo kri v hemoroidne vozličke, se podvežejo pod lokalno anestezijo in okrevanje traja le dan ali dva.

Najbolj pogost način zdravljenja hemoroidov je podvezovanje. Brez anestezije in čiščenja črevesja se v približno eni minuti namesti trak iz gume ali prstan okrog vrha notranjega hemoroida. Dotok krvi v hemoroid se zaustavi in ta odpade.

Ali ste se pripravljeni podvreči kateremu koli od teh načinov zdravljenja ali pa bi raje poskusili nekaj, kar je popolnoma neinvazivno?

Ni potrebe, da bi bili vročica in bolečina v anusu, kri in težave pri opravljanju potrebe del vašega vsakdanjika!

Čeprav je težko ustvariti kakršno koli pozitivno asociacijo z besedo hemoroidi, obstaja dobra novica. Zaradi vse večje razširjenosti problema in dejstva, da se zaradi sramu velika večina obolelih sploh ne pojavi pri zdravniku, so strokovnjaki razvili rešitev, ki na naraven način rešuje ta problem. Druga dobra novica je ta, da ga rešuje pri vas doma!

Torej, če bi radi sedeli, hodili in normalno funkcionirali, poskusite RectiStop kremo. Zahvaljujoč svoji popolnoma naravni sestavi je ta krema našla svoj prostor v omaricah mnogih gospodinjstev. Vse večje število navdušenih kupcev pušča svoje komentarje na družabnih mrežah in forumih in širi vest o tej rešitvi z idealnim razmerjem kakovostnih sestavin. Poleg tega da uspešno odstrani vse simptome hemoroidov in vpliva na njihovo krčenje od 1. do 3. stopnje, je RectiStop tudi odlična preventiva.

RectiStop - pametna izbira v boju s hemoroidi

Zahvaljujoč aloe veri, shea maslu, čebeljemu vosku, ekstraktu propolisa, divjemu kostanju, olju navadnega ruja, olju grozdnih pečk in olju poprove mete, se simptomi, kot je občutek tujka in "vročine" v anusu, postopoma zmanjšujejo in, odvisno od pogostosti uporabe, izginejo.

Te sestavine so niso poljubno izbrane, temveč so strokovnjaki naredili seznam najbolj učinkovitih sestavin, ki pomagajo pri lokalnih vnetjih, srbečici in bolečini. Dokazano je tudi, da redna uporaba RectiStop kreme lahko popravi stanje krvnih žil in ojača njihov tonus.

Prednosti, ki jih lahko pričakujete od te 100-% naravne kreme:

Zmanjšanje otekline in zaustavitev krvavenja

Obnova in ojačanje sten krvnih žil

Boljši pretok krvi in zmanjšanje krvnih strdkov (vzrok hemoroidov)

Regenerirana sluznica in prečiščene in regenerirane vene v predelu zadnjice

Razredčena kri

Odstranite hemoroide v udobju lastnega doma in brez zdravniškega recepta

Da bi prejeli pakiranje RectiStop kreme, vam ni treba k zdravniku po recept niti v lekarni objasnjevati, kakšen problem imate. Samo danes smo za naše bralce pripravili posebno ponudbo! To neverjetno kakovostno, učinkovito in 100-% naravno kremo lahko dobite po polovični ceni. In to ni edina ugodnost! Poleg tega da vam damo rešitev za težave s hemoroidi po 50 % nižji ceni, imate tudi 44-dnevno garancijo. Če potem, ko rešite svoj problem, za trenutek pomislite, da bi ta izginil tudi brez uporabe te kreme, vam bomo povrnili celoten znesek nakupa brez kakršnih koli vprašanj. Tudi v primeru, da vrnete popolnoma prazno embalažo!

Diskretno pakirana krema RectiStop po akcijski ceni je na voljo bralcem tega članka, ki želijo na naraven način, neboleče in hitro odstraniti hemoroide!

Namesto za 79,94 EUR, kar je redna cena izdelka, boste danes dobili to revolucionarno rešitev proti hemoroidom za SAMO 39,97 EUR! Pohitite, zaloge so omejene.

