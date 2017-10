HPE FlexFabric 5900CP serija stikal - poenostavitev arhitekture podatkovnih centrov s konvergiranim omrežjem

HPE FlexFabric 5900CP mrežno stikalo nam omogoča prav tovrstno konsolidacijo.

Pogoste lastnosti obstoječih podatkovnih centrov so neizkoriščenost kapacitet, nizka fleksibilnost zaradi ozko namenske opreme ter drago vzdrževanje. Njihova topologija je namreč sestavljena iz heterogenih omrežij, ki skrbijo za različne tipe podatkov, kar povečuje kompleksnost in stroške. Različna omrežja (Ethernet, FC SAN, iSCSI) zahtevajo specifična mrežna stikala, vmesnike in sisteme za upravljanje. V konvergiranih omrežjih po drugi strani ves promet poteka preko enotnega ethernet omrežja. Čeravno je bila v preteklosti glavna omejitev pri uporabi le-tega skromna pasovna širina, se je z razvojem 10GbE in 40GbE tehnologij to bistveno spremenilo. Ker je danes na razpolago dovoljšnja pasovna širina ob hkratni nizki latenci, ethernet omrežje predstavlja odlično osnovo za konsolidacijo in evolucijo arhitekture podatkovnih centrov.

Primernen predstavnik stikal za srednja in tudi večja okolja, s katerimi lahko vzpostavimo učinkovito konvergirano omrežje, je HPE FlexFabric 5900CP. Pri tej seriji gre za stikalo z 48 vrati in podporo 1/10GbE in 4/8/16Gbps FC in predstavlja odlično izbira za prej omenjena konvergirana okolja. Eno stikalo tako zadostuje za vzpostavitev LAN, iSCSI, NAS, FC in FC SAN povezav. Glavne prednosti stikala so zanesljivost ter enostavnost uporabe z zmogljivim orodjem IMC, ki skupaj z dodatkom FlexFabric Manager omogoča tudi konfiguracijo FC SAN omrežja. Stikalo podpira inovativno tehnologijo IRF (Intelligent Resillient Framework), ki omogoča, da sploščimo topologijo omrežij z odstranitvijo agregacijskega nivoja. S tem pridobimo neposrednejše, zmogljivejše povezave med uporabniki in gradniki omrežja. Podprta sta tudi standarda OpenFlow in SDN, kar močno poenostavlja upravljanje, stikalo pa ima že v osnovi ob nakupu aktivirana vsa vrata in vključuje licenco za vse funkcionalnosti, ki jih omogoča njegov operacijski sistem.

