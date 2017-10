HPE Moonshot – sistem mikro strežniških rezin

Prvenstveno so namenjeni velikim podatkovnim centrom, ki so mnogokrat na meji svojih zmožnosti in bi bila njihova nadaljnja širitev zaradi tradicionalne zasnove ekonomsko neupravičena.

Najbolj očitna posebnost so vgrajeni procesorji System on Chip (SoC); takšna zasnova omogoča velike prihranke pri porabi energije (do 90 %) in prostora (do 80 %), saj lahko v eno standardno strežniško omaro vgradimo več sto namenskih mikrostrežnikov. HPE Moonshot namreč uporabnikom prinaša inovativno arhitekturo, katere osnovna paradigma je usklajenost namenskih mikro strežniških rezin s specifičnimi obremenitvami oziroma nalogami, ki jih le-te opravljajo. Medtem, ko ima vsak klasični strežnik vgrajene svoje »podporne« komponente, kot so upravljalni moduli, mrežne povezave, diskovne kapacitete, napajalniki in ventilatorji, si jih pri HPE Moonshot platformi delijo vsi vgrajeni strežniki. S tem precej zmanjšamo kompleksnost, porabo energije in prostora. V eno takšno šasijo lahko vgradimo največ 45 mikro strežniških rezin različnih tipov, ki ustrezajo določenim procesnim potrebam. Razvoj platforme so narekovale specifične zahteve družabnih omrežij, računalništva v oblaku, spletnih/mobilnih aplikacij in okolij, za katere so značilne potrebe po masovnem procesiranju podatkov.

Kupci Moonshot strežniško platformo uporabljajo za gostovanje spletnih aplikacij, "oblačne" postavitve, "scale-out" okolja, analitične aplikacije in nudenje telekomunikacijskih storitev. Zelo dobro se obnese tudi pri procesiranju masovnih podatkov, HPC računalništvu, poganjanju kompleksnih večigralskih spletnih iger, finančnih storitvah, genomiki, video obdelavah ter drugih aplikacijah.

V podjetju ATR.SIS vam nudimo celovit nabor storitev vzpostavitve in vzdrževanja strežniške infrastrukture, ne glede na velikost vašega podjetja. Za več informacij ali za ponudbo nas obiščite na www.atr.si.

Sponzorirana objava