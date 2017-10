HPE SimpliVity 380 Gen10 – hiperkonvergenčna rešitev za nove čase

S pomočjo hiperkonvergenčnih rešitev, kot je HPE SimpliVity 380 proizvajalce Hewlett Packard Enterprise, imamo na voljo celovit nabor infrastrukturnih virov ter naprednih podatkovnih storitev in to kar pri sebi, v svojem podatkovnem centru.

Podjetje HPE je v ta segment trga vstopilo v začetku letošnjega leta s prevzemom podjetja SimpliVity, tedaj vodilnega ponudnika hiperkonvergenčnih rešitev. In kaj je bistvena lastnost tovrstnih rešitev? Konceptualno gledano gre za združevanje večih, za obratovanje podatkovnega centra potrebnih funkcionalnosti, v eno napravo, kar bistveno zmanjšuje investicijske in operativne stroške z zmanjšanjem TCO. HPE SimpliVity temelji na tehnologiji OmniStack in v eni napravi združuje funkcionalnosti večih ločenih IT rešitev.

Osnovni gradnik, HPE SimpliVity 380, je zasnovan na najbolj prodajani strežniški platofrmi, HPE ProLiant DL380 Gen10, in poleg klasičnega strežniškega ustroja prinaša napreden nabor funkcionalnosti, ki omogočajo dramatične izboljšave v smislu učinkovitosti, upravljanja varnosti ter zmogljivosti virtualiziranega okolja in to v zelo ekonomični in cenovno ugodni obliki v primerjavi s klasično arhitekturo podatkovnih centrov.

Rešitev nam že takoj po namestitvi zagotavlja virtualizacijo, zmogljivosti za obdelavo in hranjenje podatkov, deduplikacijo in replikacijo podatkov, WAN optimizacijo, medpomnilnik in prehodno vozlišče do strežniškega oblaka. Docela integriran sistem je na voljo kot »all-flash« sistem, kar uporabnikom omogoča visoko stopnjo predvidljivosti performanc z zelo nizko latenco. Strojno podprta deduplikacija, kompresija in optimizacija znižuje število nepotrebnih I/O operacij in količino mrežnega prometa, zato lahko že pri manjših postavitvah govorimo o visoki stopnji učinkovitosti. Ko pride do povečanja sistemskih potreb, lahko na enostaven način dodajamo gradnike (vozlišča), ki jih upravljamo kot eno samo entiteto ne glede na to, ali so nameščeni na eni ali več lokacijah. S tovrstno skalabilnostjo si lahko zagotovimo praktično neomejen vir sredstev za obdelavo informacij v podjetjih vseh velikosti.

HPE SimpliVity rešitev na kratko

Osnovna postavitev z enim vozliščem

· Možnost kombiniranja do največ 32 vozlišč

· Dvoprocesorska arhitektura z Intel Xeon Scalable procesorji

· Od 144 GB to 1536 GB pomnilnika na posamezno vozlišče

· Mrežne povezave 10Gb / 1Gb

· Redundančno napajanje in hlajenje

· Vključena programska oprema za virtualizacijo (VMware vSphere) in upravljanje (HPE SimpliVity management plugin for VMware vCenter)

· Višina ohišja 2U

· Nadgrajevanje z dodatnimi vozlišči in dodatnimi SSD nosilci brez prekinitve delovanja

· Integriran diskovni krmilnik z baterijsko varovanim medpomnilnikom

· HPE ProLiant Integrated Lights-Out Advanced (iLO) 5 daljinsko upravljanje

Vključena 3-letna storitev HPE Insight Remote Support s podporo v režimu 24x7

V podjetju ATR.SIS vam nudimo celovit nabor storitev vzpostavitve in vzdrževanja strežniške infrastrukture, ne glede na velikost vašega podjetja. Za več informacij ali za ponudbo nas obiščite na www.atr.si.

Sponzorirana vsebina