HPE Synergy – skladovna IT infrastruktura

Zato je še kako pomembno, da smo se sposobni ne samo hitro odzvati, temveč tudi prilagoditi svoj poslovni model novim razmeram. S tradicionalno, kompleksno in slabo odzivno IT infrastrukturo si bomo pri tem težko pomagali, zato je ključno narediti pomemben miselni preskok.

IT infrastruktura mora namreč po novem poleg tradicionalnih aplikacij, ki nudijo podporo in avtomatizirajo obstoječe poslovne procese, uspešno »servirati« tudi novo generacijo aplikacij in storitev, ki igrajo vse pomembnejšo vlogo pri generiranju prihodkov in novih izkušenj naših kupcev na področjih, kot so mobilnost, obdelava masovnih podatkov, oblačne tehnologije, itd.. V ta namen so pri podjetju Hewlett Packard Enterprise nedavno predstavili nov tip t.i. skladovne infrastrukture ("composable infrastructure"), ki naj bi znižala investicijske in operativne stroške ter močno pohitrila čas za vpeljavo novih aplikacij. Bistvo HPE Synergy platforme, kot jo imenujejo, je združitev podsistemov za hrambo podatkov, strežnikov in mrežnih sistemov v enovito celoto, skupaj z zmogljivo programsko opremo za upravljanje. Njena največja prednost je možnost izjemno hitre programske (re)konfiguracije celotnega sistema, ko se za to pojavi potreba, brez ročnih prilagoditev in nastavitev.

Osnovni gradnik je 10U visoko ohišje, ki ga lahko kupec pred nakupom poljubno prilagodi glede na njegove specifične zahteve in potrebe (različne opcije diskovja, procesorske moči in ostalega), nad vsem skupaj pa bdijo zmogljiva orodja za upravljanje. V eno strežniško omaro polne višine lahko dodamo največ štiri takšna ohišja, za večja poslovna okolja pa lahko združujemo tudi večje število strežniških omar, vendar so to potrebe, ki jih na slovenskem trgu redko srečamo.

Bistvena novost v primerjavi s klasičnimi IT gradniki v podatkovnih centrih ni nova oblika združevanja strojne opreme, temveč inteligentna programska oprema, s katero na zelo enostaven način sestavljamo pomnilniške ("storage"), računske ("compute") in povezovalne ("fabric") vire. Na voljo so preddefinirane šablone za številne aplikacije, ki samodejno določijo potrebne sistemske vire s ciljem optimizirati njihovo izvajanje. Na ta način smo lahko prepričani, da se vse skupaj izvede po načelu najboljših praks, izognemo se morebitnim napakam in ne izgubljamo časa po nepotrebnem. Na voljo je tudi repozitorij sistemskih namestitvenih slik, ki se lahko samodejno aplicirajo ob konfiguriraciji posameznih virtualnih strežnikov. Če za določeno aplikacijo šablona še ne obstaja, ima uporabnik na voljo poseben vmesnik za programiranje ("unified API"), v katerem z enostavnim vpisom enovrstične kode definira celotno konfiguracijo virtualnega strežnika, ki ga potrebuje. Na ta način se ob vpeljavi nove aplikacije izognemo čakanju, da IT oddelek nabavi, implementira, definira in validira primerno strojno in programsko okolje zanjo, kar je ponavadi precej zamudno. V teku je tesno sodelovanje s podjetji, kot so VMware, Microsoft, Puppet in drugimi, ki jim želi HPE omogočiti dostop do API-ja skozi njihova lastna virtualizacijska in upravljalska orodja.

Filozofija skladovne infrastrukture sicer ni nova, vendar je po ugotovitvah neodvisnih analitikov HPE najbljižje cilju, ki jih tovrstna tehnologija omogoča. HPE Synergy je pravzaprav logični korak naprej pri razvoju konvergenčne infrastrukture, vendar s to razliko, da ne obstajajo fiksna razmerja med strojnimi viri, temveč lahko le-te poljubno združujemo in ločujemo v odvisnosti od trenutnih potreb. HPE Synergy prinaša še eno prednost in sicer poenostavitev nabavnega procesa, saj dejansko kupimo "bazen" virov, ki jih lahko šele kasneje poljubno konfiguriramo. Pri nakupu klasičnih IT gradnikov moramo le-te že predhodno natančno definirati in poskrbeti, da bo vse skupaj povezljivo in da bo delovalo na optimalen način.

Veliko zanimanja za HPE Synergy rešitve izkazujejo predvsem večja podjetja in organizacije z željo po večji prilagodljivosti in odzivnosti, kar je prvenstveno v domeni oblačnih rešitev, vendar svojih aplikacij in podatkov iz varnostnih in regulatornih razlogov ne želijo imeti zunaj svojih zidov, v (javnih) oblakih. Pomemben segment kupcev predstavljajo tudi obstoječi uporabniki sistemov strežniških rezin, kot je HPE BladeSystem, ki so že vajeni konvergenčne infrastrukture in želijo narediti pomemben korak naprej.

Podjetje ATR.SIS d.o.o. iz Trzina je zlati HPE partner za področje strežniških rešitev.

