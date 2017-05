Izjemen uspeh slovenske pametne ključavnice, ekipa zbrala dvakrat več sredstev. Kaj je na njej tako posebnega?

Slovenska podjetniška ekipa je za pametno ključavnico za vhodna vrata Teodoor na portalu za množično financiranje Kickstarter zbrala več kot 212.000 dolarjev oz. približno 189.000 evrov sredstev. S tem so za več kot dvakrat presegli prvotno zadani cilj, ki je znašal 90.000 dolarjev. Njihovo kampanjo je podprlo več kot 1200 ljudi.

(Foto: Teodoor / Bitnot)

Pametno ključavnico uporabniki upravljajo prek pametnega telefona, s pomočjo brezžične ali bluetooth povezave. Ko je uporabnik s svojim pametnim telefonom od vrat oddaljen 30 metrov, Teodoor prepozna domačega uporabnika, ko pa se ta vratom približa na razdaljo petih metrov, bo Teodoor vrata tudi odklenil. Dostop ima lahko vsak imetnik pametnega telefona, ki mu skrbnik pošlje kodo za dostop.

Baterija zdrži celo leto

Ključavnica deluje na litijevo baterijo, ki jo je treba zamenjati le enkrat na leto. Za varnost pa skrbi najnovejša kodirna tehnologija, ki jo uporabljajo v vojski in pogosto tudi v spletnih bančnih sistemih. Pametna ključavnica ima možnost adaptacije na širok nabor ključavnic različne izdelave, poleg ameriških tudi na evropske.

Ekipa: Ključi, kot jih poznamo, bodo kmalu postal stvar preteklosti

Uporabnik ima sicer na voljo tudi možnost ročnega odklepanja vrat, vendar pa v ekipi menijo, da bo ključ kmalu postal stvar preteklosti. "Trenutno so pametne ključavnice razširjene v poslovnem svetu, sedaj pa prodirajo tudi v naše domove. Glede na to, da imamo pametni telefon vedno s seboj, je smiselno, da le ta zamenja tudi naš ključ," je povedal vodja ekipe in direktor podjetja Bitnot Martin Koterle.

Tehnični izdelek ima na trgu že tujo konkurenco, a se po besedah ekipe slovenski Teodoor ponaša z najnovejšo bluetooth tehnologijo, uporabniku prijaznimi nastavitvami in aplikacijo z natančnejšim pristopom k rešitvam pri odklepanju vrat. Aplikacija med drugim omogoča nastavitve urnikov, potrjevanja novih uporabnikov, bližine pozicije za odklep in opozori, če so vrata nasilno odprta.

Prve pošiljke že pred koncem leta

Prve pošiljke bodo kupci, ki so izdelek kupili preko portala Kickstarter, prejeli pred koncem leta. Dolgoročno pa si v ekipi želijo, da bi se Teodoor integriral v sama vhodna vrata, saj je trenutna rešitev le začasna. "V načrtu imamo več novih produktov, prvi bo na voljo že na začetku naslednjega leta, kot dodatek za Teodoorja," je še povedal Koterle.