Izjemni uspehi ruskega zdravilca

»Rezultat zdravljenja je precej odvisen tudi od posameznikovega načina razmišljanja,« pravi Maksim Osipov, karizmatičen zdravilec iz Rusije, ki se zaradi visoke ravni znanja in uspeha pri svojem delu uvršča med deset najboljših, ter dodaja, da samo zdravljenje ni dovolj, temveč je potrebno spremeniti tudi način življenja. Brez potrebnih sprememb v našem življenju bomo s terapijami sicer dosegli pozitiven učinek, vendar se bodo težave čez nekaj časa skoraj zagotovo vrnile. Največ ljudi prihaja k njemu zaradi težav s hrbtenico, za katero pravi, da je steber življenja.

Kolikor vere, toliko pomoči

Maksim Osipov, zdravilec iz Moskve, je specializiran za zdravljenje z energijo, zato je njegov delovni naziv energoterapevt. Razlika med obravnavama, kakršni uporabljata bioenergetik in energoterapevt zdravilec, je, da bioenergetik dela le na ravni biopolja, zdravilec pa na vseh ravneh, na celostnem človeškem počutju duše in telesa, kot pove Maksim. Zdravilec se ukvarja z vzrokom porušenega človeškega ravnovesja, torej zdravi v kompletu.Osipov zase nikakor ne trdi, da je univerzalen, temveč poskuša pomagati ljudem razrešiti, kar jih teži. Vendar pa nič ne gre na silo. Na vprašanje, kako hitro bom ozdravel, Osipov odgovarja: »Kolikor vere, toliko pomoči.«Pri tem pa velja poudariti, da je pri svojem delu zelo previden. Pri srčno-žilnih obolenjih, če je tveganje veliko, samo svetuje. Enako je tudi pri rakavih obolenjih, kjer je vse odvisno od časa, kdaj bolnik pride na terapijo. Uspehe beleži tudi pri težavah psihične narave. Vendar vseskozi poudarja, da le pomaga, ne dokončno zdravi.

Maksim Osipov ni čudodelnik in ne obljublja čudežev. Za očiščenje telesa je potreben čas, saj tudi bolezen, razen poškodb, ni nastala čez noč. Ničesar ne obljublja na kratki rok in meni, da je zdravje nemogoče povrniti v samo nekaj dneh.

Bistveno je odstraniti vzrok bolezni

Na pogled mladosten in nadvse karizmatičen zdravilec meni, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti ali ublažiti, vendar pa je princip zdravljenja drugačen, kot smo ga vajeni sodobni ljudje: »Najprej je treba odstraniti vzroke in šele nato posledice bolezni.«

Večini odraslih lahko pomaga do delne ali popolne ozdravitve. Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji in znaša kar 95 odstotkov. Izkazal pa se je tudi pri cerebralni paralizi in raznih drugih bolezenskih težavah otrok, vključno z downovim sindromom. »Otroci prihajajo na terapijo neobremenjeni, brez zadržkov, predsodkov in strahu. Tu pa se potem lahko dela čudeže. Veliko jih prihaja na terapije zaradi imunske oslabelosti, hiperaktivnosti, nočnega mokrenja, težav z motoriko …«Zavidanja vredne rezultate beleži pri zdravljenju številnih bolezni, kot so glavobol z migreno (uspeh ozdravitve je praktično stoodstoten), išias, bolečine v hrbtenici in križu, artritis, sklepna in revmatska obolenja, ledvični in žolčni kamni, težave s prekrvitvijo, motorične težave, stres, zvišan krvni tlak, bronhitis, psihične in imunske težave, diabetične težave, paraplegične težave, dioptrija … Precej uspešno odpravlja tudi težave parov, ki ne morejo spočeti otroka.

Maksim Osipov takoj ve, komu lahko pomaga in komu ne, kar ljudem tudi jasno pove. Sposoben je namreč ugotoviti način življenja in razmišljanja ter kakšna je pripravljenost, da bi ljudje svoje zdravje izboljšali tudi s spremenjenim načinom življenja.

Človek sam sebe popravlja prek regulacij telesa

Osipov pri ljudeh, ki pridejo k njemu po pomoč, preprosto vidi njihovo energijsko stanje, tudi če ne pozna medicinske diagnoze. To je njegova naravna sposobnost, da občuti, kje imajo težave in kakšne so. Ko odkrije vzrok težav, spodbudi samozdravljenje in nato, kot pravi, človek sam sebe popravlja prek regulacij telesa. Gre za izvirno metodo, ki je samo njegova.

Pri terapiji najprej vpliva na energijsko stanje, na pretok energije, nato pa tudi na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu, se začne postopek čiščenja in zdravljenja. »Na moje dotike in bližino se ljudje zelo različno odzivajo. Nekateri čutijo trzljaje, padajo v jok ali smeh, druge vleče v eno ali drugo smer, občutijo vročino, mravljinčenje, nekateri celo bruhajo …« razlaga Osipov, hkrati pa zatrjuje, da so vsi ti odzivi normalni, gre namreč samo za regulacijo, ki vodi k bolj optimalnemu stanju. »Vse, kar se dogaja s telesom, pa je normalno.« Ljudje se na terapijo večinoma, v okoli 90 oziroma 95 odstotkih, odzivajo pozitivno in so po terapiji dobro razpoloženi.

Njegovi uspehi so neverjetni in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in ga imajo za čudodelca. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih, ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala. pa so vendarle ozdraveli.

