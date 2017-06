Japonci napovedali 'pametne' tovorne ladje brez posadke

Japonske ladjarske družbe skupaj s tamkajšnjimi ladjedelnicami pospešeno razvijajo tovorne ladje, ki za plovbo ne bi potrebovale posadke.

Tako imenovane 'pametne ladje' bo upravljal sistem, ki bo slonel na umetni inteligenci, ki bi preračunala najvarnejšo, najkrajšo in najbolj varčno pot. Po napovedih japonskih strokovnjakov bi jih v pomorski promet lahko vključili že do leta 2025, poroča BBC.

Japonci nameravajo do leta 2025 zgraditi 250 'pametnih' ladij. (Foto: Reuters)

Razvijalci napovedujejo, da bo sistem upravljanja med drugim lahko tudi napovedal možnosti okvar in drugih tehničnih težav, kar bo občutno zmanjšalo število pomorskih nesreč.

Japonci nameravajo do leta 2025 zgraditi 250 tovrstnih ladij, v razvoj pametne ladijske tehnologije pa naj bi vložili več sto milijonov evrov. Stroške sicer nekoliko niža način, kako so se Japonci lotili projekta - moči in znanje so združile dve ladijski družbi ter Japonska združena marina.

Na začetku še zmeraj pod nadzorom ljudi

Ena od sodelujočih ladijski družb Nippon Yusen je pred tem sicer že sama razvijala tehnologijo, ki bi ladjam omogočala zbiranje in analizo podatkov o plovbi, na podlagi teh pa bi lahko izdelali oceno tveganja za trk. Pomoč jim je ponudilo tudi norveško pomorsko podjetje DNV GL, ki zbira in analizira podatke o stanju in učinkovitosti plovil.

Podoben sistem za analizo podatkov z namenom napovedovanja okvare razvija tudi Japonska združena marina.

Prve pametne ladje bodo sicer še zmeraj ohranile del posadke. Nekaj ljudi bo namreč še zmeraj potrebnih za nadzor določenih funkcij. Nameravajo pa v kratkem razviti tudi povsem avtonomna plovila.

S podobnimi željami tudi Britanci

Razvoj tovornih ladij brez posadke pa so že lani napovedali pri Rolls-Roysu. Prvi cilj so sicer plovila z oddaljenim nadzorom, ki bi po nekaterih napovedih lahko prvi tovor prepeljala že leta 2020. "Vprašanje ni več če, temveč le še kdaj," je dejal podpredsednik oddelka za inovacije na morju pri Rolls-Roysu Oskar Levander in dodal, da bomo do konca desetletja priča daljinsko vodenim komercialnim ladjam.

Navigacija in osnovne funkcije bodo po njegovih besedah povsem avtomatske, medtem ko bo kapitan plovilo vodil s kopnega.