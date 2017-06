Javnosti predstavili največje letalo na svetu 

Soustanovitelj Microsofta Paul Allen je javnosti prvič predstavil največje letalo na svetu, kar se tiče razpona kril.

Razpon kril letala Stratolaunch je kar 117 metrov. Za primerjavo, to je za skoraj 30 metrov več kot Airbus A380-800, ki ima razpon kril 79,8 metra, Boeing 747-8 pa le 68,6 metra. Novo letalo tehta do 580 ton in ima šest motorjev in 28 koles.

Ne gre za potniško letalo, ampak za letalo, s pomočjo katerega bi vzletale rakete. Te bi poletele že visoko v zraku, kar bi seveda precej pocenilo pošiljanje tovora v vesolje, prav tako pa bi se izognili vremenskim nevšečnostim, ki preprečijo marsikateri vzlet rakete. Krstni polet naj bi ogromno letalo doživelo leta 2019.

Allen, ki je bil kot otrok obseden z raketami, je leta 1975 z Billom Gatesom ustanovil Microsoft, ki pa ga je nato zaradi zdravstvenih razlogov zapustil leta 1982. Ohranil pa je velik delež in je med najbogatejšimi Zemljani.

Allenovo podjetje seveda ni edino, ki je poskušalo rakete vzletati z letala. Takšno idejo je pred leti predstavil tudi Richard Branson.