Je božič v nevarnosti? Velika Sončneva nevihta se približuje Zemlji

Milijoni že sanjajo o ognju ob kaminu in božični pravljici, a po poročanju Russia Today lahko vse skupaj pokvari pošiljka, ki prihaja s Sonca. Po napovedih ameriške uprave za oceane in atmosfero bi lahko na Zemljo vsak čas prispela Sončeva nevihta.

Do tega pojava pride, ko sončeva plazma izbruhne proti Zemlji v obliki roja naelektrenih delcev. Kar je najpomembnejše, nevihte povzročijo pojav naravnega fenomena, znanega kot severni sij. A na drugi strani lahko val elektronov povzroči tudi motnje pri delovanju elektronskih naprav in navigacijskih sistemov. Učinek vala je podoben elektromagnetnemu impulzu, ki nastane ob detonaciji nuklearnega orožja.

Oktobra je ameriški predsednik Barack Obama opozoril pred posledicami Sončeve nevihte. "Vremensko dogajanje v vesolju lahko vpliva na zdravje in varnost prebivalcev vseh kontinentov," je dejal.

Zadnja velika nevihta se je zgodila leta 1859. Poimenovali so jo "Dogodek v Carringtonu", bila je tako močna, da so prenehala delovati telegrafska omrežja na dve celinah, severni sij pa je bil viden v Afriki, Avstraliji, Latinski Ameriki in ZDA.

Od takrat predstavljajo Sončeve nevihte veliko grožnjo ameriški odvisnosti od tehnologije. Znanstvena revija Atmospheric Environmental je leta 2013 napovedala, da če bi nevihta, podobna tisti iz leta 1859, danes udarila Zemljo, bi povzročila za 2,6 bilijona dolarjev (slaba 2 bilijona evrov) škode zgolj v ZDA.

Peter Riley, višji raziskovalec v podjetju Predictive Science, je marca napovedal, da so možnosti za ponovitev "Dogodka iz Carringtona" v naslednjem desetletju okrog 10-odstotne.