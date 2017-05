Je homo naledi živel istočasno s homo sapiensi?

Lobanja homo naledija (Foto: AP)

Primitivni človečnjaki bi lahko v Afriki živeli istočasno kot ljudje. To novo odkritje bi lahko spremenilo razumevanje evolucije človeka.



Leta 2013 so globoko v kompleksu južnoafriške jame Rising Star odkrili fosile. Skupina znanstvenikov iz različnih laboratorijev in ustanov po svetu, vključno z Južno Afriko in Avstralijo, je ugotovila starost fosilov, ki nakazuje, da bi lahko človečnjaki, poimenovani homo naledi, živeli skupaj s homo sapiensi. Svoje ugotovitve so znanstveniki v zadnji številki reviji eLife.



"Veliko je ugibanj, kako star je homo naledi. Vsak, ki je proučeval anatomijo homo naledija, je menil, da je gre za milijone let," je pojasnil vodja projekta na južnoafriški univerzi Wits Lee Berger. A sedaj, ko so starost fosilov ugotavljali ob uporabi šestih neodvisnih metod, so znanstveniki ocenili, da bi lahko bil homo naledi star med 236.000 do 335.000 let, ko se začne vzpon vrste sodobnega človeka, je še dejal Berger.



Znanstvenik John Hawks je ob tem dejal, da je ločeno odkritje fosilov homo naledija, vključno s primitivno lobanjo, v drugih dveh jamah "potrdilo, da gre za anatomski vzorec, ki je zelo drugačen od vseh ostalih skupnih vrst".



Nekateri strokovnjaki sicer oporekajo ugotovitvam, da naj bi bili homo naledi nova vrsta in menijo, da gre zgolj za zgodnjo vrsto homo erectusa.