Kaj poreče robotka Sophia na kritike o njenih pravicah? 

Sophia je prva robotka, ki je dobila državljanstvo in to v Savdski Arabiji, ki ne slovi ravno po najbolj demokratičnih standardih. In kaj na to poreče Sophia? Na vprašanje glede tega, da ima v državi več pravic kot ženske in tujci, je odgovorila: ''Jaz nisem ne ženska ne moški. Vseeno pa sem prepričana, da so enake pravice za vse ključne za prihodnost tega planeta.''