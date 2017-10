Kako brez krize in nervoze na 100 % naraven način zatreti željo po nikotinu in za vedno prenehati kaditi?

Povprečen kadilec na dan pokadi škatlico cigaret. Velika večina pa kadi veliko več kot škatlico na dan. Posledice vnašanja nikotina v organizem in vdihovanja tobačnega dima so lahko usodne. Zaradi škodljivosti kajenja ne zbolevajo le kadilci, temveč tudi njihovi bližnji, ponavadi zaradi „pasivnega kajenja“ obolevajo za istimi boleznimi kot kadilci. Dolgoročno uživanje v tej razvadi lahko privede do izgube vonja in okusa, predčasnega staranja kože, poškodb vida, težav z dihali, povišanja tveganja za različnimi oblikami karcinoma, možgansko in srčno kapjo, zmanjšanja plodnosti in drugih nevarnih bolezni. Vendar pa opozorila in podatki črne statistike kadilcem ne pridejo do živega. V čem je problem?

Zakaj kadilcu ne uspe postati nekadilec? Ni njegova krivda!

Nikotin se uvršča med najbolj nevarne narkotike. Njegovo pogosto vnašanje v organizem pripelje do tega, da se v določenem trenutku telo ne more več nevtralizirati. Ker kadilci telesu ne dajo časa, da se regenerira in očisti, določena doza nikotina postane vsakodnevna potreba.

Na tržišču najdemo za milijone evrov vredna zdravila, tablete, obliži za prenehanje kajenja, katerih učinek je minimalen. V nikogaršnjem interesu ni, da bi kadilci postali nekadilci. Tobačna in farmacevtska industrija imata le en interes in to je čim večji profit. Vsa sredstva za odvajanje od kajenja vsebujejo določeno dozo nikotina in so le zamenjava za cigarete. Malo je znano, da se v večini primerov razvije odvisnost od njih. In ravno tako škodljiva so kot kajenje cigaret in povzročajo iste bolezni.

Ljudje pričnejo čutiti nelagodje, če jim v nekaj poskusih ni uspelo prenehati kaditi. Ne vedo, da niso mogli, ker so si velike sile zadale, da jih obdržijo kot svoje zveste potrošnike. Nikotinski obliži, nikotinski žvečilni gumiji, elektronske cigarete, številne tablete... Preprosto niso imeli možnosti za uspeh. Vendar pa so se sedaj stvari spremenile !

Mislite, da vam z močno voljo lahko uspe? Zakaj potem še vedno kadite?

Ali ste prepričani, da se lahko poslovite od cigaret in ne potegnete niti enega dima več? Vedeti morate, da je to izvedljivo, prav tako pa morate vedeti, s čim se boste srečali. Seznam simptomov opustitve kajenja je zaskrbljujoč. Navedli bomo le nekatere, s katerimi se bori večina: vrtoglavica, depresija, frustracije, bes, nestrpnost, anksioznost, razdražljivost, motnje spanja, utrujenost, povečan apetit, dvig teže, zaprtost, napihnjenost, stiskanje v prsih, upočasnjeno bitje srca...

Mnogi, vedoč, kaj jih čaka, obupajo ob prvem pojavu znakov krize. Edino, česar si želijo je ponovno občutiti občutek umirjenosti in ugodja, katerega jim daje cigareta. Če veste, o čem govorimo, saj ste že šli čez to in obupali, berite naprej, saj vam vsega omenjenega ni več treba preživljati. Lahko prenehate kaditi, kadarkoli hočete , če veste eno stvar.

Bi še kdaj prižgali cigareto, če bi vedeli, kaj vas čaka?

Verjetno ste mislili, da boste kadili le nekaj časa, ker je „kul“, „vsi v družbi kadijo“, „prija vam“, „sprošča vas“ in da boste lahko nehali, kadarkoli hočete. Mislili ste, da imate močnejši karakter od vseh kadilcev, s katerimi ste bili v stiku, ki so trdili, da ne morejo brez nikotina.

Vendar pa, bolj kot je bežal čas, bolj ste spoznavali, da kar naprej mislite na cigareto in jo vse pogosteje prižigate. Še vedno ste mislili, da lahko nehate, ampak „ni potrebe po tem“. No, lagali ste si. Nikotin hitro izzove odvisnost in zelo težko se je izvleči iz njenih krempljev. Težko, ne pa nemogoče. Vsa sredstva, ki so na voljo kot najboljši pripomočki, vsebujejo pa nikotin, so izguba časa. Dragi so, neučinkoviti in nevarni za zdravje.

Če ste preskusili nekatere od njih, veste kako je. Čim se pojavijo simptomi krize, potrebujete novo dozo nikotina. To sredstvo vam daje nikotin in sčasoma postanete odvisni od njega. To ničesar ne reši, saj naj bi vaš cilj bil popolna opustitev nikotina. Zato so ta sredstva stran vržen denar. Z njimi zagotovljeno izgubite bitko.

Do sedaj ste trpeli vse to, saj niste vedeli, da se v bistvu lahko preneha kaditi na zelo enostaven in dokazano učinkovit način!

Kaj če je 14 dni vse, kar morate žrtvovati za opustitev kajenja brez kakršnegakoli simptoma abstinence?

Ali ste vedeli, da obstaja revolucionarna metoda za učinkovito prenehanje kajenja, ki deluje, čim jo pričnete uporabljati ?! Sedaj brez neučinkovitih, nevarnih proizvodov za opuščanje kajenja, brez trošenja denarja in časa, na 100 % naraven in dokazano učinkovit način lahko:

- Učinkovito zmanjšate željo po nikotinu že po prvi uporabi.

- Prenehate kaditi v 14-ih dneh, ne da bi šli čez abstinenčno krizo in nervoze.

- Ubijete nikotinsko odvisnost brez dviga teže.

- Zmanjšate tveganje pred različnimi boleznimi povezanimi s kajenjem, predvsem boleznimi dihal in številnih oblik karcinoma).

- Izboljšate splošno stanje organizma.

- Ustvarite znaten prihranek!

Odkritje, ki navdušuje s svojo učinkovitostjo: Znanstveniki so združili starodavno znanje akupresure in sodobno tehnologijo

To revolucionarno znanstveno odkritje, Nil Smoke , je osnovano na zlitju starodavnega in sodobnega. Več kot 1000 let staro znanje kitajske medicine, akupresura, v kombinaciji s pozlačenimi magneti daje nepričakovano dobre rezultate. Dokazano je, da ima telo točke, katere delujejo na vsak organ v našem telesu. S pritiskom na določene točke na našem telesu lahko odstranimo ali ublažimo tegobe v določenem organu ali delu telesa.

Predstavljajte si, da imate na voljo popolnoma enostavno, a obenem najbolj učinkovito odkritje za opuščanje kajenja , ki dokazano deluje zahvaljujoč kombinaciji starodavne kitajske medicine in sodobne tehnologije.

Zakaj so Nil Smoke magneti tako učinkoviti ne glede na to, kako dolgo že kadite in koliko cigaret pokadite na dan?

Ti moderni magneti za opuščanje kajenja pričnejo delovati v trenutku, ko jih pravilno namestite na uho. Vsebujejo dva pozlačena magneta, ki se namestita na obe strani uhlja. Med nošenjem, magneta vršita pritisk na akupresurne točke in postopno privedeta do zmanjšanja ali pa popolne odstranitve želje po nikotinu. Kot rezultat vsakodnevne stimulacije točk na ušesu se preneha kaditi !

Nil Smoke deluje tako, da pozlačena magneta vplivata na proizvodnjo endorfinov, s čimer se ustvari občutek zadovoljstva kot kadar prižgete cigareto. Tako na popolnoma enostaven način brez krize in nervoze ubija željo po nikotinu in omogoča prenehati kaditi.

Že 1. dan uporabe daje neverjetne rezultate!

Nil Smoke magneti

so majhni in komaj opazni na ušesu. Lahko jih je namestiti in potrebno jih je nositi 3, največ 4 ure. Popolnoma varni so za uporabo. Priporočajo se vsem, ki želijo rešiti svoje zdravje in življenje brez kakršnegakoli simptoma abstinence.

Nil Smoke magneti so naravna pomoč za opuščanje kajenja, katero lahko dobite brez recepta! Glede na to, da je njihova uporaba neboleča in ne zahteva nikakršnih posebnih pogojev, jih lahko nosite v službi, doma, pod tušem in celo na fitnesu. Rezultat je manjša želja po nikotinu, dokler se ne doseže popolna zavrnitev. Sedaj je čas, da premagate svojo odvisnost in vdihnete na polna pljuča. Tako vi kot vaši najdražji!

Naročnik je Net sales ltd.