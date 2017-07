Kako pogosto polnite telefon? Vsak dan? Kmalu jih bomo polnili le štirikrat na leto, pravijo ameriški znanstveniki

No, morda še ne tako zelo kmalu, po ocenah strokovnjakov bi lahko bila nova tehnologija v baterijah v uporabi od leta 2030 dalje. Gre za odkritje raziskovalcev z Univerze v Michiganu. Nov material, ki ga imenujejo "magnetoelektrični multiferoik", naj bi omogočil tudi do stokrat daljši čas delovanja baterij.

(Foto: Thinkstock)

Tehnologija temelji na drugačnem pretoku energije

Material naj bi omogočal drugačen pretok energije od sedanjega, ki temelji na stalnem toku. S to tehnologijo bi bilo potrebno veliko manj energije za iste operacije elektronskih naprav. Kot pravijo, bi bil učinek tudi do stokrat večji, kar je vsekakor dobra novica tako za uporabnike kot za okolje. Polnjenje mobilnih telefonov in podobnih naprav bi potekalo hitreje, potrebno pa bi bilo le na vsakih nekaj mesecev, pojasnjujejo.

Od ideje do uporabe bo sicer verjetno minilo še več let, a znanstveniki v novi tehnologiji vidijo prihodnost. Računajo, da bi bila lahko na razpolago najkasneje do leta 2030.