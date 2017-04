Kakšna je verjetnost, da bi odkrili in vzpostavili stik z zunaj-zemeljskimi inteligentnimi bitji?

Smo v vesolju sami ali ne, je vprašanje, ki še vedno buri duhove. In številni posamezniki, od znanstvenikov, do bogatašev, ki jih zanima vesolje, še naprej iščejo druga inteligentna bitja v vesolju in čakajo na njihova sporočila. Ob tem se sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi Vesoljci poskusili vzpostaviti stik z nami. Ali naj se odzovemo ali raje ostanemo tiho?