Kakšno hrano bomo jedli čez deset let?

Da bi zadovoljili letno porabo mesa in mlečnih izdelkov, potrebujemo 60 milijard glav perutnine, 1,4 milijarde prašičev, 900 milijonov koz in ovc in 300 milijonov krav. A tu govorimo samo o mesu, koliko je še vseh ostalih pridelkov, ki zavzemajo naš planet za pridelovanje hrane. Kakšne bi lahko bile alternative za hrano prihodnosti?