Kibernetski napadi: ni vprašanje ali, vprašanje je kdaj

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Novinar Jure Tepina je preveril, kako ranljiva je na kibernetskem področju Slovenija, kako lahko jo je ugasniti. V Elektro Ljubljana priznavajo, da so imeli samo lani na področju kibernetske varnosti kar devet večjih varnostnih incidentov. Kdo je stal za največjim? In kaj so za 24UR Fokus povedali v slovenski kontroli zračnega prometa? Kaj v jedrski elektrarni Krško?

Za Fokus je govoril tudi izraelski general, pod katerim je včasih delalo na tisoče izraelskih hekerjev. Kaj se dogaja na tem področju v svetu? Kakšni so najodmevnejši primeri kibernetskih napadov in obramb?

Slovenija zdaj postopoma dobiva organ, ki bo skrbel za kibernetsko varnost države, vodil ga bo Dobran Božič. Po pristojnostih že močno diši po ameriškem NSA, za katerega – tudi po zaslugi razkritij Edwarda Snowdna – vemo, da je povezan s številnimi zlorabami. Tudi zato so tudi pri nas na mestu vnaprejšnja opozorila za učinkovit nadzor nad novim organom.

Več o vsem tem nocoj v rubriki 24ur Fokus!