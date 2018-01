VIDEO: Delni lunin mrk pri nas viden le v Prekmurju

Fenomen super modre krvave lune je prenašala tudi Nasa na svoji strani. (Foto: NASA)

Današnja polna luna je res spektakularna – vsaj za tiste, ki so lahko opazovali lunin mrk. Združili so se namreč trije nebesni pojavi – modra luna, superluna in lunin mrk, ki se je začel ob 13.45 po srednjeevropskem času.

Z "modro luno" se označuje druga polna luna v istem koledarskem mesecu in se običajno pojavlja na vsaki dve leti in osem mesecev.

Ker bo Luna na svoji osi najbližje Zemlji, bo tudi super luna, saj bo videti za 14 odstokov večja in 30 odstotkov svetlejša.

Superluna je pojav, ko je polna luna na svoji orbiti najbližje Zemlji.

Poleg tega pa se bo zgodil tudi lunin mrk, to pomeni, da ko Zemlja potuje med Soncem in Luno, so vsi trije poravnani. Ker je takrat Luna v Zemljini senci, se svetloba od nje ne more odbijati. Del svetlobe jo bo zaradi loma le te v atmosferi vendarle dosegel, ker pa se večina modre svetlobe v ozračju razprši, bo luna obarvana bolj rdeče. Odtod ime: krvava luna.

Pri nas v Prekmurju viden le delni mrk

Pojav so lahko na zgodnjem jutranjem nebu najprej opazovali na zahodnem delu ZDA – na zahodni obali, Aljaski in Havajih. V losangeleškem observatoriju Griffith se je ob 3.30 po lokalnem času času (12.30 po srednjeevropskem) zbrala večtisočglava množica ljudi.

Za vzhodno obalo Severne Amerike je ogled nebesnega pojava otežen, saj se je mrk začel ravno ob zahajanju Lune in vzhajanju Sonca.

Na skrajnem vzhodu Afrike, Bližnjem vzhodu, v Aziji, Rusiji, Avstraliji in Novi Zelandiji bodo pojav lahko opazovali danes v večernih urah.

Pojav pa ne bo viden za večino Južne Amerike, Afrike in Evrope, saj se bo krvava modra superluna zgodila v času dneva. Območjem izven spektakla in tistim, ki jim ogled otežuje slabo vreme, je možnost ogleda ponudila Nasa preko spletne strani nasa.gov.

Kljub temu, da v večini Slovenije lunin mrk ni bil viden, pa je luna tam, kjer imajo srečo, da ni oblakov, vseeno spektakularna.

Takole je videti superluna v Celju. Fotografijo je posnel Jure Bajič.

Zadnja krvava modra superluna se je zgodila 30. decembra 1982. Takrat se jo je lahko videlo iz Evrope, Afrike in zahodne Azije. Severna Amerika jo je nazadnje lahko opazovala leta 1866.

Naslednja modra luna s popolnim luninim mrkom se bo zgodila 31. decembra 2028, vendar ne bo tako velika kot današnja, zatem pa znova 31. januarja 2037.