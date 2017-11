Maksim Osipov bolezen odpravi z zdravilnim dotikom

Prepozna energetsko stanje človeka

Maksim Osipov je zelo dobro poznan in cenjen zdravilec med Slovenci. Mnoge je že ozdravil ali pomagal ozdraviti in imeniten zdravilec je spet v Sloveniji. Sam pravi, da ljudi ne zdravi, ampak jim pomaga znova vzpostaviti porušeno ravnovesje, da se potem sami pozdravijo. Zatrjuje, da nima nadnaravnih sposobnosti, čeprav ga imajo ozdravljeni za čudodelnika. A pozor! Maksim Osipov nikoli ne obljublja čudežev, vselej pa poudari, da je za očiščenje telesa potreben čas. Večina tistih, ki so že bili na njegovi terapiji, pa srečanje z njim opisuje kot nadnaravno.

Svetovno znani zdravilec Maksim Osipov gostuje v Ljubljani. KJE? Litostrojska 44 c, Ljubljana KDAJ? od 27. novembra do 10. decembra 2017 Rezervacije za terapije sprejemamo na telefonski številki: 070 344 893.

Širom po Evropi in svetu slovi po tem, da ima sposobnost občutiti vibracije, človekovo biopolje, in vpliva na ljudi tako, da izboljša njihovo fizično stanje in razpoloženje. Rezultati, ki jih Maksim Osipov dosega s kontaktno masažo hrbtenice in masažo brez kontakta, so neverjetni! Vse več ljudi trpi zaradi hude hernije (nekateri po operaciji še bolj kot prej), okvare medvretenčnih ploščic, nepravilno hodijo, sedijo in tudi ležijo v postelji, zaradi česar se pojavijo bolečine v hrbtenici in njena kronična preobremenjenost.

Maksim Osipov z masažami uravnovesi energetske tokove v telesu in stabilizira neravnovesje v energiji in vzpostavlja pretok energije po meridianih. Med mnogimi ozdravljenimi je znano, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti ali ublažiti. Rad pa poudari: »Najprej je treba odstraniti vzroke, nato posledice bolezni.«

Migrena stoodstotno ozdravljiva

Saj ni res, pa je, bi dejali ob dejstvu, da je migrena stoodstotno ozdravljiva. Vse več ljudi se srečuje s temi hudimi bolečinami – zlasti ženske – te pa niso več značilne samo za obdobje menopavze, ampak že veliko prej, tudi pri dvajsetih letih. Vzroki za hude glavobole so različni, lahko je tudi uživanje kontracepcijskih tablet … Pri glavobolu z migreno je uspeh ozdravitve praviloma stoodstoten.

Maksim Osipov dosega izjemne rezultate tudi pri zdravljenju išiasa, bolečin v hrbtenici, artritisa, sklepnih in revmatskih obolenjih, ledvičnih in žolčnih kamnih, zvišanem krvnem tlaku in še pri nekaterih boleznih in tegobah.

Verjamete, da mnogi po terapiji pri njem ne potrebujejo več očal?! Da prihajajo k njemu tudi ljudje z diagnozo rak? Kako jih zdravi? »Prihajajo, toda vse je odvisno od časa, kdaj bolnik pride na terapijo, saj nič ne gre na silo.«

Maksim Osipov, ki ima že trideseletno prakso, je leta 2002 prejel svetovno licenco za zdravilstvo. Uvrščen je med deset najboljših zdravilcev na svetu. K njemu prihajajo tudi bolniki, ki jim uradna medicina ne more več pomagati!

Zdravljenje otrok še bolj uspešno kot odraslih

Kar polovici ljudi se stanje po terapijah pri Maksimu Osipovu popolnoma izboljša, pri tretjini delno. Koliko terapij kdo potrebuje, se kaj kmalu pokaže, saj je pri nekaterih ljudeh napredek viden že po treh, štirih terapijah. Ali izvaja Maksim Osipov terapije na daljavo? Njegov odgovor je nikalen. Ampak svetovno priznani zdravilec ne dvomi o tem, da energija na daljavo ne deluje. Prepričan je, da nihče ne more kontrolirati količine energije in vedeti, ali se je na poti od točke a do točke b nekaj »pritrdilo« na to energijo. Vse več strašev se obrača na Maksima Osipova z vprašanjem, ali zdravi tudi otroke. Njegov odgovor je pritrdilen! Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji kot pri odraslih, saj jih ozdravi kar 95 odstotkov. Dejstvo je, da otroci prihajajo na terapijo neobremenjeni, brez zadržkov, predsodkov in strahu. »Zato je zdravljenje toliko bolj uspešno,« pravi Maksim Osipov. In kaj najpogosteje botruje obiskom pri Osipovu? Vse več otrok je hiperaktivnih in treba jim je pomagati, starši pripeljejo otroke, ki imajo slaboten imunski sistem, ki jim ponoči uhaja urin, imajo težave z motoriko in celo otroke z Downovim sindromom.

Maksim Osipov je vesel, da v primerjavi z nekaterimi drugimi zdravilci uspešno sodeluje z uradno medicino. »V Rusiji ni konkurence med uradno medicino in ljudsko, zdravniki iz te in one veje medicine se pri nas upoštevamo in dopolnjujemo v korist človeka, ki ima težave. In prav bi bilo, da se naš način razmišljanja razširi na vse konce sveta.«

Ima izvirno metodo

Naravna sposobnost ruskega zdravilca je, da vidi energetsko stanje človeka, ki pride k njemu, čeprav ne pozna njegove diagnoze! Zelo hitro ugotovi, kje ima človek težave in kakšne; nato odkrije vzrok in spodbudi samozdravljenje. Ima izvirno metodo, ki je samo njegova. Med terapijo najprej vpliva na energetsko stanje, na pretok energije, nato na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno in brez ovir steče po telesu, se prične postopek čiščenja in zdravljenja. Tisti, ki so že bili pri njem na terapiji, vedo povedati, da so se na njegove dotike in bližino odzvali z bruhanjem, jokom, smehom, občutili so mravljinčenje … A Maksim Osipov jih takoj pomiri, da ni s tem prav nič narobe, da je povsem normalno in pričakovano, saj gre za regulacije, ki vodijo k bolj optimalnemu stanju.

"Imela sem zlom hrbteničnega vretenca, in ko sem hodila, se mi je v glavi vrtelo. Glede na to, da sem malo starejša, nisem imela občutka varne hoje. Po tretmajih pri Maksimu Osipovu lepo hodim, nimam več vrtoglavice, pravzaprav nobenih težav" Tatjana Kastelic "Imel sem prometno nesrečo in dvojni zlom noge ter poškodovano hrbtenico. Zaradi tega sem imel stalne bolečine v hrbtenici. Pred 20 leti mi je en kiropraktik hrbtenico naravnal in imel sem 5,7 let mir. Potem sem ponovno šel k enemu Japoncu in je nekaj časa bilo v redu. Pozneje sem hodil k različnim terapevtom, a ni bilo nič bolje. Nato sem našel Maksima Oispova in sva hrbtenico "uredila". Z njegovo pomočjo in s prehrano, ki sem jo sam uravnaval, ker sem imel sečno kislino, sem za svoja leta povsem normalno aktiven in lahko cele dneve slikam. Se pravi, da se lahko, če imaš težave s hrbtenico, s kombinacijo pravilne prehrane in primerne terapije postaviš na noge. Jaz sem se!" Anton Kastelic "Naravnali ste mi hrbtenico. Zdaj z lahkoto hodim in diham ter uživam življenje!

Hvala vam! Popolnoma zaupam vašemu zdravljenju! " Zdenka Rataje "Sin Niko ima diagnozo epilepsija in cerebralna paraliza. Z vašim zdravljenjem smo pričeli v marcu 2013. Po enem mesecu je EEG pokazal boljše rezultate, Niko je začel razpirati dlani rokice in krčiti nogice k sebi. Vedno, ko pridemo od vas je Niko zelo razposajen in tudi zaspi in spi bolje. Hvala vam iz srca, ker ste nam vlili upanje, da se bo stanje lahko tudi izboljšalo, kar se z vašo pomočjo že." Mateja - Nikova mami

Njegovi uspehi so neverjetni, in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in imenujejo „čudodelec“. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala, pa so vendarle ozdraveli.

Naročnik oglasa je Vivano.