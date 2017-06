Maksim Osipov pomaga otrokom

Ruski terapevt Maksim Osipov z nalezljivo dobro voljo, ki je s svojim neprecenljivim znanjem in izjemnimi naravnimi sposobnostmi zdravljenja mnogokrat prepričal tudi največje dvomljivce.

Njegove zlate roke so mu ponovno vlile voljo do življenja

"Naš sin je ponovno zaživel," so bile besede ene od obiskovalk terapij priznanega ruskega zdravilca Maksima Osipova. Vse več otrok se danes sooča s težkimi bolezenskimi stanji, kot so epilepsija, cerebralna paraliza in Downov sindrom. Mamica petletnega sina, kateri se sooča z epilepsijo in cerebralno paralizo je nad Maksimovim zdravljenjem navdušena: "Nad našim sinom je že marsikdo dvignil roke, Maksim pa mu je pomagal, da je postal zelo razposajen in poln volje do življenja! Napredki so vidni vsak dan in zahvaljujemo se vam iz srca, ker ste nam vlili upanje, da se bo stanje lahko tudi izboljšalo, kar se z vašo pomočjo že."

Odložimo bremena in dvome in si povrnimo zdravje

Karizmatični ruski zdravilec Maksim Osipov se uvršča med deset najboljših zdravilcev na svetu. Poleg zavidanja vrednih priznanj, ki jih je prejel na tridesetletni poklicni poti zdravilca, ga v sam vrh postavljajo predvsem njegovi uspehi pri pacientih z raznovrstnimi težavami in boleznimi. Osipov ima naravno sposobnost, da lahko pri človeku začuti vrsto težave in vzrok za njen nastanek. Verjame v rek: "Nihče ti ne more pomagati, če si tega ne želiš sam." Prepričan je, da se je za zdravje potrebno odločiti in zanj tudi nekaj narediti. Sam ob srečanju s pacientom takoj ve, če mu lahko pomaga ali ne. Osipov poudarja, da je za očiščenje telesa in celovito zdravljenje potreben čas, saj tudi bolezen ni nastala čez noč, ampak je posledica slabih navad, čustvenih in duševnih tesnob, nezdravega načina življenja in drugih indikatorjev.

(Foto: P. R.)

Maksim Osipov ne obljublja čudežev in predvsem ničesar ne obljublja na kratek rok. Za ponovno vzpostavitev ravnovesja v telesu, za povrnitev moči in zaupanja v telo je potreben čas. Pri njegovem načinu zdravljenja ne obstajajo začrtana pravila. Vse je stvar čutenja in dopuščanja. Osipov opaža, da je pri zdravljenju največ odvisno od psihičnega stanja posameznika in dejstva, v kolikšni meri se je posameznik pripravljen sprostiti in prepustiti njegovim rokam, nejgovemu načinu zdravljenja in metodam, s katerimi lahko odkrije težave, bolezni in blokade.

"Tisti, ki sprva v največji meri dvomijo v učinek mojega načina zdravljenja, ob koncu terapije učinke zdravljenja doživljajo bolj intenzivno od tistih, ki že v naprej pričakujejo pozitivne učinke zdravljenja," opisuje Osipov.

Vsem pa svetuje: "Znebite se nepotrebnih dvomov in strahov, odložite vsa bremena in pridite na terapijo čim bolj sproščeni."

Uspeh pri zdravljenju najrazličnejših bolezni

"Nekateri ljudje pridejo mojo terapijo le opazovati, drugi zgolj poslušati. Navadno pa ljudje na srečanje z mano pridejo s precejšnjo mero zaupanja. Vsi, ki so sprva dvomili v pozitivne učinke mojih terapij, so kmalu presenečeni nad spremembami, če so le pripravljeni sprejeti energijo in če so dovolj odločeni, da svoji naravnanost in voljo usmerijo v zdravje."

Tako Maksim Osipov opisuje svoje paciente, med katerimi je približno petdeset odstotkov takih, ki se jim stanje po obisku njegovih terapij povsem izboljša, slaba tretjina pa je takih, ki se jim stanje vsaj delno izboljša. Med njegovimi sledilci je zelo veliko hvaležnih staršev, katerih otrokom je pomagal do ponovnega zdravja in pri premagovanju psihofizičnih težav. Njegovi uspehi so resnično neverjetni in marsikje ga slavijo kot čudodelca. Zavidanja vredne rezultate dosega pri ljudeh s težavami kot so; bolečine v križu in hrbtenici (hernija, išias in druge nepravilnosti in kronična obolenja), glavoboli in migrene, izgorelost, depresija, psihične težave, nadloge in posledice avtoimunskih bolezni (bolezni ščitnice, revmatoidni artritis, alergija, astma in druge), težave zaradi kroničnih obolenj (sladkorna bolezen, debelost, hormonska neravnovesja, bolezni srca in druga), motorične in paraplegične težave (težave z gibanjem in s koordinacijo, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsova bolezen, Downov sindrom) in težave s plodnostjo.

(Foto: P. R.)

Več popolnih ozdravitev pri otrocih

Odprtost, sproščenost in zaupanje so tisto, kar potrebuje človek, ki hoče stopiti na pot (samo)zdravljenja, je prepričan Osipov. To potrjuje tudi podatek, da je delež popolnih ozdravitev pri otrocih izrazito višji kot pri odraslih. Osipov namreč kar 95 odstotkom otrok pomaga do popolne ozdravitve.

Nad odprtostjo in dovzetnostjo otrok pri zdravljenju je vedno znova presenečen tudi sam: "Otroci prihajajo na terapije neobremenjeni, brez zadržkov, brez predsodkov in brez strahu. Otroci so odprti za zdravljenje in tako se dejansko lahko zgodijo čudeži!" Veliko jih prihaja na terapije zaradi imunske oslabelosti, hiperaktivnosti, nočnega močenja postelje, nespečnosti, težav s koncentracijo, težav z motoriko, alergij in mnogih drugih težav. Osipov ugotavlja, da že ena sama terapija prinaša vidne pozitivne spremembe tudi pri otrocih, ki imajo motorične in druge težave, pri otrocih z Downovim sindromom ali s cerebralno paralizo. Pri otrocih s cerebralno paralizo namreč lahko s svojimi metodami spodbudi boljše delovanje srca, popravi prirojene srčne napake (luknjice), izboljša koncentracijo, razvoj govornih sposobnosti,... Pri otroku posamezna terapija traja približno pet do deset minut, pri odrasli osebi pa do eno uro. Odrasli navadno potrebujejo približno sedem do devet terapij, otroci pa povprečno zgolj pet.

Prvi korak na poti do zdravja

Maksim Osipov v posamezniku vzbudi željo po spremembi. Mnogi pacienti opisujejo, kako se je v njihovih življenjih po terapijah pri ruskem terapevtu zvrstilo vrsto pozitivnih sprememb. Osipova ljudje opisujejo kot nasmejanega sogovornika s smislom za humor in z nalezljivo dobro voljo. Od njega ljudje odhajajo pomirjeni, zadovoljni in odlično razpoloženi. Čeprav Osipov trdi, da ni čudodelec in da sta za spremembe vedno potrebni posameznikova odločitev in trdna volja, je po pričevanju zavidljivega števila hvaležnih staršev, otrok, ljudi s kroničnimi težavami in boleznimi vse drugače in nepredstavljivo boljše po obisku njegovih terapij. Drži, da mora pot do cilja vsak prehoditi sam, Osipov pa je tisti, ki posameznika spodbudi in podpira, da lahko naredi prvi korak na poti do zdravja.

(Foto: P. R.)

Naročnik oglasa je Vivano.