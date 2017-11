Mate 10 Lite: popolni selfiji, tudi v temnih prostorih

Svet so obnoreli selfiji. Ni čudno – namen fotografij je ohranjanje spominov, zajem posebnih trenutkov, ki jih izkusimo s prijatelji, zato so fotografije na katerih smo tudi sami zelo dragocene. Na njih so ujeti vzdušje, prostor in čas, zaradi česar lahko kadarkoli podoživite trenutek.

Tudi vi želite kakovostno prednjo kamero?

Proizvajalci pametnih telefonov nam poskušajo pomagati tako, da nam priskrbijo najboljša možna orodja. Kamera na prednji strani pametnega telefona, ki je hitro zavzela svet, danes jemljemo za samoumevno. Prednje kamere je bilo udobno uporabljati, a so ponujale slabo ločljivost. Minilo je nekaj let, preden so proizvajalci ugotovili, da selfije zajemamo sicer za zabavo, a jih kljub temu jemljemo zelo resno. Konec koncev, kdo bi si želel zamegljenih in zrnatih slik prijateljev, ki smo jih spoznali na morju ali na nori zabavi? Razvoj prednjih kamer se je stalno izboljševal, a to ni bilo dovolj. In eno izmed podjetij, ki posluša uporabnika, je tudi Huawei.

Selfiji so slike, ki prikazujejo vaša čustva. Prikazujejo, kako se zabavate, in kaj v tistem trenutku izkušate. Ko sije sonce je vse v redu, a gre takoj, ko zmanjka svetlobe, vse skupaj hitro narobe. Na žalost se prava zabava začne šele, ko sonce začne zahajati. Selfije zajemamo v barih in na zabavah, s premočenimi, a nasmejanimi prijatelji med kolesarjenjem na deževni dan ter ponoči ob ognju. V vseh teh primerih je enostavno premalo svetlobe za manj zmogljive prednje kamere.

Kar 4 kamere – tudi spredaj dva objektiva!

Rezultat dela inženirjev je vgrajen v Huawei Mate 10 Lite, za katerega se je izkazalo, da je pravi hit na svetovnem trgu. Na njem boste našli dokaj nenavadno prednjo kamero. Sestavljena je iz dveh objektivov in dveh senzorjev. Eden od njiju ima 13 milijonov točk (MP) velik senzor za zajem ostre fotografije, polne podrobnosti. Vendar pa je to le prvo presenečenje na tej napravi. Drugo, ki je izjemno pomembno za končni učinek pa je optika. Kakovost leč oz. objektiva je (poenostavljeno) odvisna od njegove zmogljivosti za zajem čim večje količine svetlobe in njene projekcije na senzor, kjer bo ta svetloba uporabljena za zajem končne fotografije. Količina svetlobe, ki jo objektiv lahko zajame je določena z zaslonko. Manjše, kot je število, ki označuje zaslonko, več fotonov bo dosegel senzor in boljša bo zajeta fotografija. Huaweijev veliki dosežek je, da je zaslonka na prednjem objektivu na Mate 10 Lite samo f/2.0, kar ga postavlja ob bok mnogim kameram, ki jih najdemo na telefonih najvišjega ranga. V praksi to pomeni, da bo selfie zajet z najnovejšim Huaweijevim pametnim telefonom presenetljivo oster, poln podrobnosti in živih barv. Najbolj opazna razlika je v situacijah, kjer bi bil z drugim telefonom zajet zamegljen, temen ali spran posnetek.

Na prednji strani tudi luč, ki odlično osvetli vaše fotografije

Pomožna kamera na prednji strani ima 2 milijona točk velik senzor, s katerim telefon zajema globinske podatke. Z določitvijo 3D strukture scene, lahko programska oprema na pametnem telefonu prepozna prostorsko porazdelitev posameznih objektov oz. povedano enostavno: razloči osebo od ozadja. Vse kar ostane je uporaba ustreznega algoritma za zameglitev ozadja in dobimo t. i. bokeh učinek, ki ga običajno najdemo na najbolj kakovostnih profesionalnih kamerah. Huawei pa se v tej točki ni ustavil. Poleg kamere je bila na prednjo stran nameščena tudi luč, ki s 120 stopinjami osvetlitvenega kota ponuja široko pokritost s svetlobo.

Naj se zdi še tako neverjetno, Mate 10 Lite zmore zajeti selfie, ki zgleda kot slika, ki jo je zajel drag in velik SLR fotoaparat – s tem so vaši spomini ohranjeni še bolj živo. Tudi tisti, ki jih zajamete v svetlobi, ki je daleč od popolne.

Naročnik: Sidera d.o.o,