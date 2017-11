Medzvezdni obiskovalec našega Osončja nadvse nenavaden 

Umetniška upodobitev medzvezdnega asteroida. (Foto: ESO/M. Kornmesser)

Že pred tedni so znanstveniki razkrili, da je naše Osončje dobilo obiskovalca iz drugega solarnega sistema, zdaj pa so z novimi podatki obelodanili, da je šlo za nekoliko rdečkasto skalo v obliki cigare.

Asteroid, poimenovan ‘Oumuamua, je dolg okoli 400 metov in je kar okoli 10-krat daljši, kot je širok. To razmerje je večje kot pri večini asteroidov in kometov, opazovanih v našem Osončju. Podolgovata oblika je precej presenetljiva in povsem drugačna od ''kamnov'' v našem sistemu, so zapisali pri ameriški vesoljski agenciji in dodali, da nam lahko medzvezdni obiskovalec pove marsikaj o tem, kako so se oblikovali različni solarni sistemi.

Nove analize predvidevajo, da je ta nenavaden objekt več milijonov let potoval skozi našo galaksijo, dokler ni pripotoval do nas, kot tak torej ni bil ''privezan'' na eno samo zvezdo.

''Desetletja smo menili, da takšni medzvezdni objekti obstajajo in zdaj - prvič - imamo neposredne dokaze o njihovem obstoju. To zgodovinsko odkritje nam odpira nova vrata v razumevanju oblikovanja solarnih sistemov,'' je dejal Thomas Zarbuchen pri Nasinem direktoratu za znanost v Washingtonu.

Takoj po odkritju nenavadnega kamna so oči vanj uperili praktično vsi teleskopi po svetu, med njimi tudi ESO teleskop v Čilu. Opazovanje s talnimi teleskopi je nujno, da dobijo najboljše možne podatke.

Takole so ga videli teleskopi. (Foto: ESO/K. Meech et al.)

Na podlagi podatkov teleskopov je ekipa pod vodstvom Karen Meech ugotovila, da se asteroid okoli svoje osi zavrti vsake 7,3 ure, svetloba se spreminja s faktorjem deset. Noben do zdaj znanih asteroidov in kometov nima takega razmerja med dolžino in širino, do zdaj so našli le nebesna telesa te vrste, ki so bila največ trikrat daljša kot so bila široka.

Prav tako so odkrili nekoliko rdečkasto barvo, ki je v skladu z objekti izven našega Osončja, in da okoli njega ni prahu. Ti dodatni podatki kažejo, da gre za skalnat objekt, po možnosti tudi nekoliko kovinski, ni pa na njem vode ali ledu. Rdečkasta površina je posledica obsevanja s kozmičnimi žarki v sto milijonih letih.

Kje je asteroid zdaj?

Asteroidu še vedno sledijo teleskopi. 20. novembra je ‘Oumuamua potoval s hitrostjo 38,3 kilometrov na sekundo glede na hitrost Sonca. Bil je okoli 200 milijonov kilometrov od Zemlje (to je razdalja med Marsom in Jupitrom), je pa okoli 20 stopinj nad orbito planetov. 1. novembra je potoval mimo Marsove orbite, Jupitrovo bo prečkal maja 2018, januarja 2019 bo že odpotoval mimo Saturna, nato pa bo zapustil naše Osončje. Naprej bo potoval proti ozvezdju Pegaza. Po sredini decembra bo objekt preveč medel, da bi ga še naprej lahko opazovali z našimi teleskopi.

Predvidena pot asteroida. (Foto: ESO/K. Meech et al.)

Nenavadni objekt so odkrili 19. oktobra s teleskopom Pan-STARRS1 na Havajih. Seveda so pri tem imeli tudi nekaj sreče, da je bil teleskop v ravno pravi del neba usmerjen v ravno pravem trenutku, so poudarili pri Nasi.

Kot predvidevajo, je asteroid k nam pripotoval od zvezde Vega v ozvezdju Lira. Sprva so ga klasificirali kot komet, a so opazovanja, ko je kamen poletel mimo Sonca, pokazala, da se ne obnaša kot komet, nato so ga prekvalificirali v medzvezdni asteroid 1I/2017 U1. Nadeli so mu torej tudi ime ‘Oumuamua, kar v havajščini pomeni - sel od daleč.

Astronomi sicer menijo, da takšni asteroidi skozi naše Osončje potujejo enkrat na leto, ampak so težko opazni in so se znanstvenikom do zdaj še vedno izmuznili.