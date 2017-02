Mercator podarja 100 evrov? Ne nasedajte!

Rešiš anketo, nagradno igro dobiš še z nekaj prijatelji in bon za 100 evrov za nakupe pri Mercatorju je tvoj. Sliši se preveč mamljivo, da bi bilo res, in tudi ni. Spletni goljufi so tokrat izrabili ime in blagovno znamko najboljšega soseda, da bi na limanice zvabili kar največ uporabnikov.



"Pozor, ne nasedajte! Po Facebooku je zaokrožila spletna prevara, v kateri naj bi Mercator za vsako izpolnjeno anketo podaril 100 evrov. Gre za prevaro‼️" so prek družbenih omrežji že sporočili iz Mercatorja.

Ko na spletu ponujajo bogate nagrade za praktično nič dela, mora zasvetiti rdeča lučka in prvi znak, da ni vse tako, kot se zdi, je polomljena slovenščina. V tem primeru obljube zvenijo takole: "Prejmite svojo BREZPLAČNO Kupon v vrednosti 100 € za Mercator (na voljo še 198)." Ni sumljivo? Še bolj na prevajanje s pomočjo Googla kažejo navodila za uporabo. "Mogoče unovčiti le z originalnim računom, predstaviti ta kupon na blagajni operaterju, da bo odkupil. Ta kupon se lahko uporabi samo enkrat, bo samo originalni kuponi sprejeti." In tako naprej.



A ponudba je mamljiva, to moramo priznati, in lahko zavede. Kaj se zgodi, ko klikneš na ponujeno povezavo? Če zavore ne potegneš pravočasno, te vodi v zapravljanje, a ne podarjenih 100 evrov v Mercatorju, temveč približno 20 evrov na mesec zaradi članstva v plačljivem SMS-klubu. "Žal nič ne bo z nakupovanjem, saj se ponovno izkaže, da gre za vabo v SMS-klub, ki pa tokrat zvito pritegne k sodelovanju in širjenju "ankete" še vaše Facebook prijatelje," opozarjajo tudi na spletni strani varninainternetu.si.



Na povezavi http://insightsurveys.net/mercator7/ morate najprej odgovoriti na tri preprosta vprašanja.

Najprej te povabijo, da odgovoriš na tri kratka vprašanja o Mercatorju. (Foto: 24ur.com)

A ko odgovorite, obljubljena nagrada še ni vaša. Prej morate deliti povezavo do nagradne igre in k sodelovanju povabiti še deset prijateljev. "Tako da v bistvu poskrbite še za brezplačno oglaševanje vabe, saj so se do sedaj tovrstne ankete prikazovale na naših časovnicah kot sponzorirane vsebine. Torej so prevaranti morali plačati Facebook oglase, tako pa privabijo uporabnike, da sami širijo anketo naprej," pravijo pri organizaciji Varni na internetu.

Če želiš nagrado, moraš k sodelovanju povabiti prijatelje. (Foto: 24ur.com)







Mamljiva, a lažna ponudba. (Foto: Bralec)

"Ko vpišete svojo telefonsko številko, dobite SMS, če se strinjate z včlanitvijo v SMS-klub. Če odgovorite s ključno besedo DA, bo vsak mesec vaš račun višji za približno 20 evrov, obljubljenega iPhona 7 pa od nikoder. Če ste slučajno potrdili članstvo, pošljite SMS s ključno besedo STOP na 6060. Varni na internetu

Da bi vas prepričali, da zares delijo kupone, se spodaj pojavljajo vedno novi komentarji domnevno zadovoljnih strank, ki naj bi jih že dobili. Seveda so lažni in če stran dovolj dolgo spremljate, se bodo začeli ponavljati. Hitro lahko tudi preverite, da se profilne slike ne ujemajo z imeni.



Ko delite anketo, pristanete na naslednji strani, kjer sicer izveste, da kuponov ni več, zato pa lahko dobite brezplačni iPhone. "V bistvu še boljša nagrada, vendar morate pohiteti, saj sta na voljo le še dva telefona. Ponovno gre za zavajanje in ustvarjanje občutka, da morate takoj izkoristiti časovno omejeno ponudbo," pri Varni na internetu izpostavljajo zvitost goljufov.



"Ko vpišete svojo telefonsko številko, dobite SMS, če se strinjate z včlanitvijo v SMS-klub. Če odgovorite s ključno besedo DA, bo vsak mesec vaš račun višji za približno 20 evrov, obljubljenega iPhona 7 pa od nikoder," nadaljujejo. Takrat se torej šele zares izkaže, kam pes taco moli. Če ste slučajno potrdili članstvo, pošljite SMS s ključno besedo STOP na 6060.

Na centru SI-CERT opozarjajo, da so slovenski uporabniki znova tarče napadov. Če ste prejeli sporočilo “webmail update” ali “system admin”, nikar ne klikajte na povezave v njem, pozivajo. Opažajo tudi več okužb z izsiljevalskim virusom.