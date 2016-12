Murska Sobota 'za prihodnost': v občini vpeljali projekt deljenja avtomobilov

Car sharing prihaja tudi v Mursko Soboto. (Foto: Zoran Vogrinčič)

Po Ljubljani električna vozila za souporabo ''osvajajo'' novo mesto na vzhodu naše države. Mestna občina Murska Sobota sama predstavlja pobudo ''Murska Sobota 4 Future'', ki spodbuja preobrazbo v sodobno in konkurenčno mesto za učinkovito zadovoljevanje potreb občanov in skupnosti v 21. stoletju. In v okviru te pobude vpeljujejo v Ljubljani že poznano storitev deljenja avtomobilov Avant2Go.

Podobno kot v Ljubljani je tudi v Murski Soboti začetek pilotni, začenja se v centru na Slovenski ulici, kjer je glavno mestno dogajanje in tudi dnevne migracije ter koncentracija ljudi, so pojasnili pri Avantcarju. Sprva bodo na voljo tri različna električna vozila, v nadaljevanju projekta pa se bodo dodajale tako lokacije kot avtomobili. Aplikacija za pametne telefone za uporabo sistema je ista tako v Ljubljani kot Murski Soboti. Projekt je odraz enega največjih svetovnih trendov – ekonomije delitve, ki uporabnikom omogoča, da vozila uporabljajo, ko jih potrebujejo in zanje plačajo le, ko jih uporabljajo.

Dejstvo je, da dnevno osebni avtomobil uporabljamo le kakšno uro ali dve, sicer pa večinoma stoji parkiran ali na parkirišču pred delovnim mestom ali doma, in kot tak je v 90 odstotkih za lastnika le finančno breme. Poleg tega slovenski model deljenja avtomobilov vključuje le električna vozila, ki med vožnjo ne proizvajajo škodljivih izpustov in pripomorejo k trajnostnim prizadevanjem in ohranjanju čiste narave in zraka. S souporabo vozil se seveda zmanjšajo tudi gostota prometa in težave s parkiranjem.

Sistem uporablja isto aplikacijo za delovanje tako v Ljubljani kot Murski Soboti. (Foto: Zoran Vogrinčič)

Matej Čer iz Avantcarja sicer meni, da bo ekonomija delitve v nekaj letih zamenjala lastništvo vozil. ''Ob ostali razviti infrastrukturi – hitrejša linija vlaka Ljubljana-Murska Sobota za pot potrebuje manj kot tri ure – sistem pomeni, da za mobilnost v okviru obeh destinacij ne potrebujemo več lastnega vozila,'' so prepričani v podjetju in dodajajo, da je bilo še pred uradno predstavitvijo projekta v Murski Soboti zanj veliko zanimanja.

''Koristi za družbo in okolje so podobni kot v Ljubljani: cenejša mobilnost, ker si sredstva (vozila) s pomočjo pametne tehnologije učinkovito delimo, manjša onesnaženost z izpusti in hrupom, ker se uporabljajo izključno 100-odstotna električna vozila in manjša gneča, ker je z deljenjem potrebnih manj vozil na cesti, večja ozaveščenost o dveh globalnih avtomobilskih trendih: električni mobilnosti in tehnologiji souporabe vozil,'' so našteli pri podjetju.