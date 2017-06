Na cestah že več kot dva milijona električnih avtomobilov, prodaja pospešeno raste

Proizvodnja električnih avtomobilov pospešeno raste, v letu 2016 je presegla mejo dveh milijonov vozil, tudi zaradi nižanja stroškov proizvodnje in uporabe ter čedalje večje izbire modelov.

Če je bilo leta 2005 na cestah tako na primer le nekaj sto električnih avtomobilov, pa je deset let kasneje številka že presegla milijon. Leta 2016 se je prodaja nato zvišala še za 60 odstotkov, poroča The Guardian.

Največji trg električnih avtomobilov ima trenutno Kitajska. (Foto: Thinkstock)

Za nakup električnega vozila se najpogosteje odločajo Kitajci, Američani in Evropejci. Največji trg električnih avtomobilov ima Kitajska, zanimanje za nakup električnih vozil pa je trenutno največje v Evropi. V nekaterih evropskih državah je prodaja električnih avtomobilov tako že enaka številu prodanih bencinskih in dizelskih avtomobilov.

Največ novoproizvedenih električnih evtomobilov trenutno prodajo na Norveškem (skoraj tretjina vseh prodanih novih avtomobilov), sledijo jim Nizozemci, kjer ta delež znaša 6,4 odstotke, na tretjem mestu pa je Švedska s 3,4 odstotki.

Povpraševanje večje zaradi manjših stroškov in čedalje večje zmogljivosti

Izredna rast prodaje po mnenju predstojnika bruseljske skupine za promet in okolje Grega Archerja, kaže na hiter razvoj trga. Na prodajo po njegovem vplivajo tudi zmanjševanje stroškov proizvodnje, večji doseg z enim polnjenjem in večje število polnilnih postaj. Teh bi naj bilo po svetu po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) že 2,3 milijona.

Kot ocenjujejo v agenciji, bi lahko bilo do leta 2030 na cestah že 140 milijonov električnih avtomobilov, sploh če bodo države začele doslednje izpolnjevati zadane cilje Pariškega podnebnega sporazuma.

Po svetu vozi že več kot dva milijona električnih avtomobilov. (Foto: POP TV)

So pa bile pretekle napovedi glede porasta prodaje okolju prijaznejših vozil po mnenju IEA nekoliko preoptimistične. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je tako upal, da bi samo v ZDA do leta 2015 prodali okrog milijon električnih avtomobilov, a se je številka ustavila pri 280.000. Tudi Angela Merkel naj bi priznala, da Nemčija zamuja pri cilju milijon električnih avtomobilov na nemških cestah do leta 2020.

IEA kljub temu še naprej spodbuja nakup vozil, ki bi manj onesnaževala okolje. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Japonska so si ravno ta teden denimo zadale cilj, da bodo skušale tržni delež električnih avtomobilov do leta 2030 zvišati na 30 odstotkov.