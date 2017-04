Na slovenske elektronske naslove poslali nov nevaren virus

Na obisk v vse slovenske občine v kratkem prihaja Borut Pahor. Milojka Kolar Celarc pa bo prihodnji teden obiskovala slovenske bolnišnice. Ne, nismo še tako globoko v predvolilni kampanji, to je le vsebina dveh elektronskih sporočil, ki vsebujeta izsiljevalski virus. Kdor je priponko odprl, so mu izsiljevalci zablokirali računalnik. In za deblokado zahtevali plačilo večjega zneska.