VIDEO: Na Soncu nova pega, s premerom več kot 120.000 kilometrov

Nasini strokovnjaki so na površini Sonca odkrili novo sončno pego, premera več kot 120.000 kilometrov, piše Mail Online.

Our @NASASun observing satellite captured a sunspot on video between July 5-11, as it rotated into view. Take a look https://t.co/GHB506PKWQ pic.twitter.com/ZuGCo7J2nI — NASA (@NASA) July 12, 2017

Pega, ki so jo poimenovali AR 2665, je po prvih ocenah dovolj velika, da bi lahko povzročala koronarne izbruhe, polarne sije in solarne nevihte. Te pa bi lahko vplivale na komunikacijske satelite in posledično motnje na Zemlji.

Strokovnjaki iz Nasinega Observatorija za solarno dinamiko so pego prvič opazili prejšnji teden.

Pega je dovolj velika, da se jo vidi z Zemlje.

Novoodkrita pega je večja od Zemlje, na Nasi pa pravijo, da je zaenkrat še prezgodaj za napovedi glede njenega obnašanja v prihodnje. A kot še dodajajo, zaenkrat precej hitro raste.

Pege pogost pojav na Soncu

Pege so pogost pojav na Soncu, nekoliko redkeje se sicer pojavljajo v obdobju nizke Sončeve aktivnosti, ki nastopi vsakih 11 let. Naslednji Sončni minimum bo po napovedih Nase nastopil med letoma 2019 in 2020.

Sončna pega je območje na Sončevi površini, kjer je temperatura nižja od okolice.

Sončne pege so veliki viharji, ki tvorijo odprtine v najvišjem delu sončne atmosfere in zato odprejo pot za večji dotok plazme iz notranjosti. Po mnenju nekaterih znanstvenikov hladna obdobja v zemeljski zgodovini sovpadajo z relativno večjim tokom kozmičnega sevanja in obratno.