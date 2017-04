Najbolj zaželena lastnost je …

Popolni pametni telefon bi tako moral omogočati hitro polnjenje brez vidnega zvišanja temperature baterije. Seveda je hkrati potrebno preprečiti kakršenkoli dvig tveganja za varnost uporabnika.

Huaweijeva serija P slovi po dolgo trajajoči bateriji, ki izniči potrebo po stalnem živčnem pogledovanju za električnimi vtičnicami in uporabi dodatnih polnilnih baterij. V letošnjem P10 je Huawei še dodatno izpilil rešitve, povezane z baterijo, polnjenjem in – najpomembneje – varnostjo. Eden izmed najbolj pomembnih sloganov, ki so bili predstavljeni na predstavitvi Huaweijevega P10 v Barceloni, je bil “Hitro in hladno polnjenje SuperCharge”.

Novi Huawei P10 je opremljen z zelo zmogljivo, 3.200 mAh veliko baterijo. S takšnim napajanjem je zagotovljeno delovanje med 1,5 in 2 dnevoma (odvisno od načina rabe). Huawei P10 omogoča 15 ur gledanja video vsebin in poslušanje več kot 105 ur glasbe.

Da bi zadostil tem potrebam je Huawei razvil Huawei SuperCharge tehnologijo. Nova rešitev izkorišča napredke v inovativnem nizkonapetostnem polnjenju. S takšnim polnjenjem se telefon veliko manj greje. Zasluga za to gre predvsem dejstvu, da odpade potreba po nižanju napetosti znotraj samega telefona. Višanje temperature v novem Huaweiju P10 se je tako znižalo tudi za 50 %.

Takšni rezultati so posledica rabe najnovejših tehnoloških rešitev, ki jih najdemo v P10. Osem plastni sistem hlajenja je zadolžen za odstranjevanje proizvedene toplote. Znotraj ohišja Huaweijevega P10 se nahaja do 5 zaščitnih plasti. Takšna tehnologija zagotavlja popolno udobje in zadovoljstvo med rabo telefona.

Huaweijeva SuperCharge tehnologija uporablja Super Charge Protocol (SCP) platformo, ki je zadolžena za izmenjavo informacij med polnilcem in pametnim telefonom med polnjenjem.

Pametni telefon samodejno zazna, kateri polnilec je priklopljen in kateri kabel povezuje obe napravi. Med polnjenjem se P10 samodejno in samostojno odloči, katera napetost je optimalna za polnjenje v danem trenutku. Polnilna vtičnica na telefonu se ponaša z najnovejšim USB-C standardom.

V modelu P10 je Huawei znatno izboljšal postopek hitrega polnjenja. Cilj je bil, kakopak, zvišati zadovoljstvo in udobje uporabnikov ter hkrati zagotoviti 100 % stopnjo varnosti. Pospešitev polnjenja ni prinesla nobenih stranskih učinkov. Temperatura med polnjenjem je padla in Huawei P10 je pripravljen na delo dan in noč – tudi, ko je bil priklopljen na polnilec le pol ure.

Naročnik oglasa je Huawei