Največji svetovni ''Show and Tell'' dogodek bo letos prvič potekal tudi na Slovenskih tleh.

Kot ''Maker'' se ozačuje sleherne kreativne posameznike in skupine v katerih se družijo z namenom raziskovanja in preizkušanja novih rešitev, snovanja edinstvenih produktov in njihovih umestitev v socialne modele za boljši jutri že danes.

Več kot 100 različnih predstavitev in aktivnosti bo navduševalo v sinergiji sveže sodobne tehnologije in močnih tradicionalnih obrti ob priložnosti spoznavanja ustvarjalcev in kreativnih podjetnikov. V številnih ponujenih aktivnostih pa se boste zvedavi in radovedni obiskovalci lahko preizkušali tekom cele sobote.

Organizatorji dogodka Zavod 404 – mladinski raziskovalno-tehnološki center s pridruženimi soorganizatorji pripravljajo obsežno predstavitev svojega delovanja – slovenske 'Maker' skupnosti. Med drugimi boste na dogodku spoznali tudi tuje ustvarjalce, predvsem pa bodo navduševali sodobni računalniško vodeni stroji, heck-anje in robotika.

Dogodek bo dosegel najširšo promocijo praktičnega izobraževanja v sodobni tehnologiji, podprl domače obrtnike, predstavil umetniške projekte in skozi zabaven družabni dogodek približal ustvarjalne in tehnološke procese širši javnosti. Resnični razvoj se pojavi ob stičišču radovednosti, raziskovanja in kreativnosti, ki pletejo rdečo nit prihajajočega dogodka.

Ljubljana Mini Maker Faire je primarno usmerjen k inovacijam in predstavitvi ustvarjalcev, ki raziskujejo nove pristope in tehnologije, vendar ni namenjen zgolj novitetam tehničnih področij. Predstavlja platformo inovacijam in eksperimentalnem delu celotnega spektra znanosti, inženirstva, umetnosti, družbe in rokodelstva.

Dogodek bo tesno združeval tri področja delovanja družbe: gospodarstvo, izobraževanje in kulturo. Mini maker Faire Ljubljane ne odpira zgolj Slovenskih meja, temveč predstavlja okno vpogleda v delovanje posameznih sektorjev ter katalizira medsebojna sodelovanja in deljenje izkušenj tako na domačih, kot na tujih tleh. Spodbuda k večji povezanosti je eden izmed ciljnih učinkov dogodka, zato se bodo na enem mestu predstavile tehnološke inovacije, sodobni umetnostni pristopi in nove izobraževalne metode s sodobnimi vsebinami.

Želja organizatorjev je, da dogodek ustvari vzgon družbi in politiki pri kreiranju sprememb preko praktičnih, neposrednih vzorov. Njegov primarni namen pa je, da krepi radovednost, raziskovanje ter prost pretok idej, znanja in izkušenj.

Vstopnice

Mini Maker Faire Ljubljana bo za vse obiskovalce brezplačen, kljub vsemu pa boste za vstop na prizorišče potrebovali vstopnico.

Zagotovite si vstopnico

Naročnik oglasa je Zavod 404.