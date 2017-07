Uporaba blockchain tehnologije v prihodnosti

Razvoj tehnologije podatkovnih verig blokov poteka od leta 2008, kar pomeni, da smo še v zelo zgodnji fazi razvoja. Ravno zdaj se pojavljajo prvi primeri uporabe, ki ne bodo namenjeni le finančnemu svetu, ampak želijo prednosti tehnološke rešitve prenesti v druge sektorje. Slovenski projekt SunContract želi približati energetski sektor množici ljudi s svojo platformo, ki bo temeljila na transparentnosti, preglednosti, inovativnosti in preprosti uporabi.

Kako bo to izgledalo?

Na prvi pogled izgleda blockchain tehnologija zelo komplicirana. Zaradi precej zgodnje faze razvoja so tudi trenutne rešitve in primeri praktične uporabe omejeni in zapleteni. Kar pomeni, da blockchain aplikacije uporabljajo predvsem entuziasti in zgodnji uporabniki. Pri SunContractu pa želijo izkoristiti prednosti tehnologije in jo narediti preprosto za uporabo. Skozi podoben proces je šel tudi Internet v svoji preteklosti, dokler ni postal preprost za uporabo vsem.

Da bi bil blockchain širše sprejet v Sloveniji in tujini, ga je potrebno uporabiti na način, ki bo pregleden vsem. Danes ima praktično vsak doma pametni telefon. Najprej ga je sprejela mlajša populacija, zdaj pa ga uporabljajo tudi najstarejši. To pomeni, da se lahko veliko vsakodnevnih, zamudnih opravil preseli na aplikacije, ki jih poganjajo pametni telefoni. Posameznik gre raje na spletno banko, kot da izgublja dragoceni čas, naroči hrano preko aplikacije, kot da čaka v vrsti, odda davčno napoved preko spletne strani itd.

S tehnologijo blockchain na primer ni več potrebno čakati cel dan, da si prenakažemo sredstva med različnimi bankami znotraj države ali pa celo čakamo nekaj dni za mednarodna plačila. Prenos vrednosti je zdaj precej hitrejši in cenejši, saj so provizije za prenos sredstev v blockchain omrežju nižje od bančnih. Prav tako razvojne skupine ves čas skrbijo zato, da se omrežja razvijajo, postajajo prijaznejša in dovolj razširljiva (angl. scailing).

Da je neka novost, tehnologija, aplikacija sprejeta med širšo množico, mora biti dovolj preprosta za uporabo in prijazna uporabnikom. Takšna aplikacija je prijetna na pogled, ima pregledne funkcije. Uporabnik ne potrebuje veliko časa, da se privadi na vmesnik in hitro dojame najpomembnejše funkcije. Na takšen način razvijalec aplikacije zagotovi zanimanje uporabnika in njegovo zvestobo.

SunContract projekt bo naredil ravno to na področju energetike.

Ideja projekta je, da na enem mestu (platformi) poveže potrošnike in proizvajalce elektrike, jim ustvari skupni trg (tržnico), kjer bodo lahko med seboj trgovali z elektriko in jim olajša dostop do energetskega trga. Takšen način trgovanja se imenuje peer-to-peer, slovensko bi

lahko rekli vsak z vsakim. Naenkrat bo potrošnik lahko preprosto izbiral, od katerega proizvajalca bo kupoval elektriko.

V praksi bo to pomenilo, da lahko med seboj trgujeta celo soseda Nejc in Matej. Sosed Nejc ima na strehi sončno elektrarno, ki zadosti vsem njegovim potrebam po električni energiji. Poleg tega njegova domača elektrarna naredi dovolj energije še za prodajo drugim. Zato se odloči odvečno energijo prodati na platformi SunContract. S tem namenom se pridruži lokalnemu energetskemu bazenu, podpiše pogodbo s podjetjem, ki bo upravljalo platformo, in njegova ponudba se že pojavi na trgu. V bodoče bo lahko podpisovanje pogodbe avtomatizirano preko tehnologije pametnih pogodb, ki se zapišejo na bloke podatkovnih verig, vendar trenutna zakonodaja tega ne omogoča.

Njegov sosed Matej trenutno uporablja klasičnega prodajalca energije. Zdi se mu, da bi za svoj denar lahko dobil več energije in imel boljšo uporabniško izkušnjo. Zato si ogleda spletno stran SunContract in se odloči, da si bo snel preprosto aplikacijo, s katero bo lahko naročeval elektriko. Za aplikacijo se odloči zato, ker mu je telefon enostavnejši in bolj pri roki kot pa računalnik ter spletna stran. Tudi on mora na začetku podpisati pogodbo, s katero dobi dostop do vseh funkcionalnosti, nato pa lahko preprosto operira na platformi.

Sistem bo deloval tako, da bo vsak uporabnik na platformi dobil svojo denarnico. Vsak, ki bo želel kupiti električno energijo, bo na denarnico naložil evre ali pa kripto žeton SNC, ki bo plačilno sredstvo na platformi. Sistem bo deloval na način, da bo elektrika dobavljena k porabniku le v primeru, če bo porabnik imel dovolj visoko stanje na denarnici za plačilo dobavljene elektrike.

Tak sistem bo odpravil neplačnike, ki so v zdajšnjem sistemu zelo pogosti. Prodajalci elektrike morajo v svoje stroške všteti tudi neplačane storitve, ki jih nato v obliki višje marže zaračunajo vsem ostalim, ki redno plačujejo za dobavljeno elektriko. Kar pa seveda ni pravično, ker vsi redni plačniki posredno plačujejo elektriko tistim, ki je ne plačajo. SunContract plačilni sistem pa bo pravičen za vse. Nižji stroški zaradi odprave neplačil bodo prinesli cenejšo elektriko potrošnikom, malim proizvajalcem pa bo zagotovljeno plačilo storitve.

Kot rečeno bo elektrika dobavljena le, če bo stanje na denarnici potrošnika dovolj visoko. V trenutku dobave elektrike bo avtomatski sistem v ozadju platforme sprožil plačilo storitve in prenakazal sredstva k proizvajalcu. Ta bo že čez nekaj minut videl novo stanje na svoji denarnici. Podatki o dobavi elektrike in transakciji se bodo zapisali v blockchain in tam ostali za vedno. Tako Nejc kot Matej bosta lahko pregledovala podatke za nazaj in lažje ocenila prihodnjo proizvodnjo oziroma porabo ter spremljala lastne energetske potrebe.

Platforma bo optimizirala tudi nekatere druge procese, zato si lahko proizvajalci obetajo višjo odkupno ceno elektrike, kljub temu pa bo potrošnik deležen bolj ugodne cene oziroma boljše storitve. Za vse pa bo storitev prijaznejša ter preglednejša.

Naročnik je Sonce Invest.