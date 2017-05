Nasa najavila edinstveno misijo, ki bo daleč bolj vroča kot katerakoli doslej

Animacija plovila, ki ga nameravajo proti Soncu poslati naslednje poletje. (Foto: JHU/APL)

Nasa napoveduje posebno odpravo. Vesoljsko plovilo bi radi poslali bližje Soncu kot kadarkoli doslej. Projekt so poimenovali Solar Probe Plus. Plovilo, ki ga bodo izstrelili predvidoma poleti leta 2018, bo opremljeno s tehnologijo za opravljanje meritev v Sončevi koroni – zunanji atmosferski plasti te edine zvezde v našem osončju.

Razmere, s katerimi se bo moralo plovilo spopasti, bodo ekstremne. “Plovilo bo štiri milijone milj (6,4 milijona kilometrov) oddaljeno od Sonca in bo na hudem udaru vročine in sevanja, bolj kot kadarkoli doslej. Tam bo raziskovalo zunanjo atmosfero in iskalo odgovor na desetletja staro vprašanje o delovanju zvezd,” je sporočila Nasa. Materiali bodo morali prenesti preko 1400 stopinj Celzija. Dodajajo, da bodo pridobljeni podatki v pomoč pri napovedovanju vesoljskih pojavov, ki vplivajo tako na življenje na Zemlji, kot tudi na delovanje satelitov in delo astronavtov. Med drugim bodo iskali tudi odgovor na vprašanje, zakaj je temperatura ob zunanjem pasu Sončeve atmosfere še mnogo višja, kot na Soncu samem. Presega namreč 500.000 stopinj Celzija.

Projekt Solar Probe Plus bodo predstavili na Univerzi Williama Echardta v Chicagu, in sicer v sredo popoldne, oziroma po našem času v večernih urah.