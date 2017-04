Nasa objavila čudovito fotografijo Jupitra, na kateri je lepo vidna znamenita rdeča pega

Jupiter z znamenito rdečo pego. (Foto: AP)

Ameriška vesoljska agencija Nasa je objavila bližnji posnetek Jupitra. Fotografija, ki jo je posnel teleskop Hubble, prikazuje Jupiter v trenutku, ko je obrnjen stran od Sonca in Zemlje. V času fotografiranja so bili vsi trije poravnani, z Zemljo med Soncem in Jupitrom.

Na portretu je videti planetovo barvno atmosfero, ko je bil plinski velikan najbližje Zemlji, "le" kakšnih 415 milijonov milj oddaljen od nje.

Jupiter je, kot poroča Independent, sicer največji planet v našem osončju, dva in pol krat večji od vseh drugih planetov skupaj, očara pa predvsem s svojo barvito atmosfero.

Na fotografiji je lepo videti tudi znamenito rdečo pego, anticiklon oziroma območje visokega pritiska, ki znanstvenike zaposluje že zadnjih 150 let. Pega je večja od Zemlje, a se počasi krči in postaja bolj okrogla, čeprav še vedno ni znano, zakaj. Znanstveniki upajo, da bodo podobne fotografije razkrile skrivnost tega fenomena.

Teleskop Hubble je Nasa v vesolje poslala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je na Zemljo že poslal nekatere znamenite fotografije vesolja in njegovih pojavov.