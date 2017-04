Nasino neverjetno odkritje - na Saturnovi luni pogoji, ki bi lahko omogočali življenje

Na eni od Saturnovih lun, zaledenelem Encaladusu, so našli vse potrebne elemente, ki omogočajo življenje. Na luni se nahajajo kemikalije, ki so tudi na Zemlji, kar nakazuje, da bi se lahko globoko pod ledeno lupino skrivalo življenje. Življenje bi se lahko razvilo tudi na Jupitrovi luni Europa, poroča CNN, čeprav ima za to boljše pogoje Enceladus, pravijo znanstveniki.

Znanstveniki so luno Enceladus že leta izpostavljali kot glavno "kandidatko", na kateri bi lahko bili znaki življenja znotraj našega sončnega sistema ali kje blizu, predvsem zato, ker je na njenem površju neskončno veliko oceanov.

Saturnova luna Enceladus (Foto: Reuters)

A najnovejše raziskave so po poročanju RT pokazale, da ima luna tekočo vodo, organski material in vir toplote, ki bi lahko podpirali življenje. Dokaze za to je na Zemljo poslalo vesoljsko plovilo Cassini, ki je potovalo skozi številne gejzirje vode z Encaladusovega površja. Plovilo je ob tem zbiralo vzorce iz vode in jih pošiljalo na Zemljo, kjer so jih preučevali znanstveniki.

"Zdaj vemo, da na Saturnovi luni ni le toplo, vlažno okolje, zdaj vemo, da obstaja tudi hrana za življenje," je dejal Lewis Dartnell, astrobiolog z univerze v Leicestru. "Na Encaladusu se nahaja gorivo, ki lahko poganja ekosistem."

Po Saturnu tudi Jupiter?

Medtem je tudi vesoljski teleskop Hubble na najtoplejšem predelu Jupitrove lune Europa odkril pogoje za morebiten razvoj življenja.

"To je izredno pomembno, saj drugih delov Jupitra ni tako lahko razumeti in predvideti, kaj se skriva na njih," je dejala Britney Schmidt, soavtorica raziskave o Europi.