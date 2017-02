Ne nasedajte! Z lažnimi objavami hudo bolnih otrok služijo zgolj prevaranti

Ste pred kratkim naleteli na objavo, v kateri vas uporabnik, ki na Facebooku objavlja ali širi pretresljivo fotografijo bolnega otroka, poziva, da všečkate objavo, saj bo tako Facebook za zdravljenje bolnega otroka prispeval en dolar, za vsak komentar dva dolarja, za širjenje objave pa kar osem dolarjev? Ne nasedajte tem objavam, opozarjajo strokovnjaki. Zdaj pa je o lažni objavi, ki je prizadela njeno družino, spregovorila tudi Britanka Sarah Allen iz Cambridgeshirea. Fotografijo njenega dveletnega sina, ki ima hudo obliko noric, je namreč nekdo ukradel in jo izkoristil za lažno objavo, v kateri trdi, da ima fantek hudo obliko raka in da potrebuje denar za zdravljenje. Zato poziva vse, da delijo, komentirajo ali všečkajo objavo.

Allenova je Facebook opozorila, da so fotografije njenega sina ukradene in da gre za lažno objavo, Facebook pa ji je sporočil, da njeno prijavo že preučujejo. Zaenkrat je lažno objavo delilo, komentiralo ali všečkalo že več kot milijon ljudi, navaja BBC.

Uporabnik Pooran Singh je fotografijo fantka prvič objavil na Facebooku 27. decembra lani, ob njej pa zapisal, da boste imeli smolo, če boste ignorirali objavo ne da bi jo všečkali ali delili. Kot poroča BBC, pa je uporabnik 1. februarja znova objavil fotografijo, tokrat z dopisom, da bo Facebook prispeval denar za zdravljenje otroka. Objavo naj bi Facebook po posredovanju dečkove mamice nato odstranil.

Preden nekaj všečkate, komentirate ali širite na družbenih omrežjih, uporabite (zdravo) pamet in razmislite, ali morda vendarle ne gre za lažno objavo. (Foto: AP)

Allenova priznava, da je bila poleti, ko je dala za eno od revij intervju v povezavi s sinovo boleznijo, opozorjena, da bi lahko kdo zlorabil fotografije njenega bolnega sina. "Zavedali smo se, da se to lahko zgodi, a da bi nekdo uporabil fotografije za to, da trdi, da ima otrok raka, tega pa nismo pričakovali," za BBC pripoveduje zgrožena mamica dvoletnika, ki je po bolezni povsem okreval. 10. februarja je Facebook Allenovi sicer sporočil, da sta bila objava in Facebook profil tega uporabnika odstranjena, saj kršita pravila Facebooka. A ne za dolgo, opozarja Allenova, saj je bil uporabnik kmalu spet aktiven.

Lažnih zgodb in pretresljivih pozivov vedno več

Objava fotografije dveletnega fantka ni edina lažna zgodba, ki jo širi uporabnik Pooran Singh, opozarja Allenova. Objavljene so pretresljive fotografije še drugih otrok, uporabnik pa od vseh, ki vidijo to objavo, zahteva, da jo širijo ali komentirajo. Seveda z izgovori, da bodo tako zbrali denar za njihovo zdravljenje, ali pa bodo imeli več let smolo, če bodo objavo ignorirali. Allenova še opozarja, da je podobnih uporabnikov, ki objavljajo takšne lažne zgodbe, zelo veliko.

Plod internetnih prevarantov

Strokovnjaki za varnost na internetu opozarjajo, da so vsi, ki so se vključili v komentiranje ali širjenje teh lažnih objav, potencialne žrtve internetnih prevarantov. Ti namreč na takšen način iščejo kontakte ljudi oziroma poskušajo priti do njihovih osebnih podatkov. Prevaranti namreč pod pretvezo prepričajo žrtev, da jim posreduje svoje občutljive osebne podatke.

Strokovnjaki še opozarjajo, da pogosto uporabnik, ki objavlja takšne lažne objave, čez čas za določen znesek proda svoj profil, seveda, ko dobi dovolj sledilcev.

Ljudje očitno zelo hitro nasedemo takšnim emocionalnim objavam in jih širimo, pa čeprav se zavemo, da obstaja velika možnost, da so lažne. "Težava je, ker ljudje enostavno verjamejo objavam. Zato je ključno, da postanejo uporabniki veliko bolj previdni pri tem, kaj vščekajo, komentirajo ali širijo," še opozarja eden od internetnih strokovnjakov.