Nizozemci presenetili z idejo o 'turbo' brezžičnem omrežju: v sekundi do 60 prenešenih filmov

(Foto: Thinkstock)

Počasna internetna povezava nam nemalokrat kravžla živce. Marsikdaj je razlog tudi preobremenjenost brezžičnega omrežja, na katerega smo priklopljeni. A z Univerze za tehnologijo v Eindhovnu na Nizozemskem prihaja novica o ideji, ki bi precej pospešila prenos podatkov v brezžičnih omrežjih (Wi-Fi).

Raziskovalci rešitev vidijo v infrardeči svetlobi. Ta po njihovih raziskavah omogoča do 100-krat hitrejši prenos podatkov od prenosa v sistemih, ki so trenutno v uporabi. Njihovi testi so pokazali, da bi lahko s pomočjo infrardečih signalov v eni sekundi prenesli celo več kot 40 gigabajtov podatkov. Ogromno prednost uporabe tega načina pa vidijo tudi v tem, da bi lahko vsaka naprava uporabila svoj infrardeč žarek, ob čemer ne bi prihajalo do preobremenjenosti brezžičnega omrežja.

Bodo počasna brezžična omrežja kmalu postala preteklost? (Foto: Thinkstock)

V poročilu, ki ga je univerza objavila na svoji spletni strani, še pojasnjujejo, da bi žarke prenašale “lahke antene”, zgrajene iz optičnih vlaken. Te bi namestili na strop vsakega posameznega bivalnega prostora. Kot pravijo, bi bila namestitev cenovno ugodna, saj da bi bile te antene enostavno grajene, za svoje delovanje pa naj sploh ne bi potrebovale napajanja, saj bi žarke zgolj prenašale. Žarke infrardeče svetlobe različnih valovnih dolžin bi usmerjale na več koncev stanovanja, če pa bi se uporabnik premaknil iz vidnega polja ene od anten, bi signal preskočil na naslednjo anteno.

Dodajajo tudi to, da tak način ne ovira trenutnih brezžičnih omrežij, saj da sistem Wi-Fi uporablja radijske valove, njihov sistem pa sloni na svetlobnih valovih z zelo visokimi frekvencami.

Avtorica raziskave je sicer študentka univerze Joanne Oh, s svojim odkritjem pa je tudi doktorirala z odliko. Inovaciji napovedujejo svetlo prihodnost, saj bi ob vedno večjih količinah prenašenih podatkov lahko nadomestila prepočasne obstoječe sisteme.