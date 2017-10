Nobelova nagrada za fiziko znanstvenikom, katerih 'odkritje je pretreslo svet'

Nobelovo nagrado za fiziko so letos dobili trije znanstveniki iz ZDA za prvo neposredno potrditev obstoja gravitacijskih valov, in sicer Rainer Weiss, Barry Barish in Kip Thorne, je danes v Stockholmu sporočil inštitut Karolinska.

Gravitacijske valove je leta 1916 v svoji splošni teoriji relativnosti napovedal Albert Einstein. Lani je znanstvenikom, zbranim okrog letošnjih nagrajencev, v detektorju LIGO (Laser Interferometer Gravitional-Wave Observatory) uspelo tudi dokazati obstoj teh valov. Odkritje je obveljalo za senzacijo in so mu že takrat napovedovali Nobelovo nagrado.

"Njihovo odkritje je pretreslo svet," je ob objavi imen letošnjih Nobelovih nagrajencev za fiziko dejal vodja švedske kraljeve akademije znanosti Goran K. Hansson.

Pionirja Rainer Weiss in Kip S. Thorne sta skupaj z Barryem C. Barishem, znanstvenikom in vodjo, ki je projekt dokončal, poskrbela, da so se štiri desetletja prizadevanj na koncu končala z opazovanjem gravitacijskih valov, je zapisano v sporočilu za javnost Nobelovega odbora za nagrade.

"Res je čudovito," je v prvem odzivu dejal eden od nagrajencev, v Berlinu rojeni Weiss. Dodal je, da je nagrade rezultat sodelovanja okoli tisoč ljudi, ki so bili vključeni v projekt LIGO. "Dobro sem. Celo oblečen sem," je prek telefona novinarjem v švedski kraljevi akademiji znanosti dejal Weis.

Ameriška fizika Thorne in Weiss sta že od 70. let minulega stoletja razvila osnovno tehniko, s katero so lahko merili valove. Barish je izpopolnil njuno tehnologijo. Raziskovalci želijo gravitacijske valove uporabiti za nadaljnja raziskovanja vesolja. "Pred 400 leti je Galileo proti nebu usmeril teleskop. Menim, da danes počnemo nekaj podobno pomembnega. Odpiramo novo obdobje," je ob prvi potrditvi gravitacijskih valov dejal direktor observatorija LIGO David Reitze.

Leta 1993 so že podelili Nobelovo nagrado za fiziko za posredno potrditev gravitacijskih valov. Ameriška astronoma Josepf Taylor in Russel Hulse sta leta 1974 opazovala dve krožeči nevtronski zvezdi. Njun čas obkroženja je počasi upadal, to se je dalo natančno pojasniti z izgubo energije zaradi gravitacijskih valov.

Nobelovo nagrado spremlja denarna nagrada v vrednosti devetih milijonov švedskih kron (okoli 940.000 evrov). Podelijo jo vsako leto tradicionalno 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja sklada Nobelovih nagrad Alfreda Nobela.

Lani so Nobelovo nagrado za fiziko prejeli britanski znanstveniki, ki delujejo v ZDA, David J. Thouless, F. Duncan Haldane in J. Michael Kosterlitz, in sicer za teoretske raziskave stanja snovi.

Objava letošnjih Nobelovih nagrajencev se bo nadaljevala v sredo, ko bodo objavili dobitnika ali dobitnike Nobelove nagrade za kemijo.