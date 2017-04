Nov mejnik vesoljskega raziskovanja: Cassini se je spustil v prostor med Saturnom in njegovimi obroči

Tako blizu še nobeno plovilo ni posnelo Saturnove atmosfere. Gre za ogromen orkan, ki divja na planetu. (Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Prostor med Saturnom in njegovimi obroči ni več neraziskano območje. Nasino plovilo Cassini, ki končuje svojo misijo, je uspešno opravilo prvega od 22 spustov v prostor med planetom in njegovimi znamenitimi 'prstani'. Spust je bil seveda tvegan, ker znanstveniki niso bili povsem zagotovi, kaj ga bo tam čakalo, a po spustu se je plovilo znova oglasilo in tudi že poslalo prve posnetke iz tega območja.

''V veliki tradiciji raziskovanja je tudi plovilo Cassini odkrivalo nova čudesa in nam dokazalo, da nas lahko radovednost odnese tja, kamor si upamo,'' je dejal Jim Gleen, direktor oddelka za planetarno znanost pri Nasi.

Plovilo je bil pri spustu v prazen prostor le 3000 kilometrov nad oblaki in le 300 kilometrov od notranjega obroča. Ekipa je bila, kot so zapisali na spletni strani Nase, prepričana, da bo plovilo uspešno opravilo spust, a so bili vseeno previdni, saj tam še nikoli nismo bili.

''Nobeno naše plovilo še ni bilo tako blizu Saturna. Oprli smo se le na predvidevanja, zagrajena na podlagi raziskovanja drugih obročev, in naših zamisli, kaj bi tam lahko bilo,'' je dejal vodja programa Cassini Earl Maize in dodal, da je navdušen nad dejstvom, da je vse potekalo brez težav.

Prostor med obroči in vrhom Saturnove atmosfere je širok okoli 2000 kilometrov. Najboljši modeli so predvidevali, da če so tam kakšni delci, so to le zelo majhni prašni delci, a plovilo je skozi območje letelo s hitrostjo 124.000 kilometrov na uro, zato bi lahko že majhen delec precej poškodoval občutljive instrumente. Prav zato so anteno, v obliki krožnika s premerom štirih metrov, uporabili kot ščit, kar pa je pomenilo, da je bilo plovilo začasno brez stika z Zemljo. Po 20 urah se je nato plovilo znova oglasilo.

Naslednji spust v prazen prostor je predviden za 2. maj.

Skupna misija Nase, Evropske in Italijanske vesolje agencije, ki se je začela pred 20 leti, se sicer končuje, ko bodo s spustom plovila 15. septembra v planetovo atmosfero le-tega povsem uničili. Cassini je z landerjem Huygens do Saturna prispel leta 2004 in v tem času odkril neverjetne podrobnosti o planetu in njegovih lunah. V zadnjem poglavju je Cassini obkrožil luno Titan, nato pa se je spustil med planetom in obroči, kar bo storil še 21-krat. S podatki prvega spusta bodo lahko še lažje načrtovali vse prihodnje.