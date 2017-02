Nov mejnik za YouTube: dnevno za milijardo ur ogledanih posnetkov

Vodilni video spletni portal na svetu YouTube je razkril, da uporabniki za ogledovanje video posnetkov na njihovem portalu porabijo že milijardo ur dnevno. V YouTubu, ki sodi pod okrilje ameriškega spletnega velikana Google oziroma njihove krovne družbe Alphabet, so to označili za pomemben mejnik v zgodovini portala.

Gledanje video posnetkov prek spleta se hitro povečuje. (Foto: AP)

Ob tem so v ponedeljkovem sporočilu ponazorili, da bi posameznik za milijardo ur ogledov na YouTubu potreboval več kot 100.000 let. In prav 100.000 let s svetlobno hitrostjo bi bilo potrebnih za potovanje od enega do drugega konca galaksije Rimska cesta.

Gledanje video posnetkov prek spleta se hitro povečuje, v zadnjem času se vse bolj uveljavljajo tudi spletni video prenosi v živo. Spletni velikani, kot so Facebook, Twitter in YouTube, so to namreč vgradili v svoje storitve v obliki enostavne uporabljive funkcionalnosti na mobilnih telefonih.