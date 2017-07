Nova storitev mobilnosti tudi v Kranju in Mariboru 

'Car sharing' so vpeljali tudi v Kranj in Maribor. (Foto: Avant Car)

Pred približno letom dni je v Ljubljani zaživel projekt souporabe električnih vozil in očitno so ga tako Ljubljančani kot drugi obiskovalci prestolnice dobro sprejeli.

V pilotni fazi Avant2Go so v prvem letu namreč območje delovanja povečali za več kot sto odstotkov, prav tako so povečali število vozil, ki jih je zdaj v Ljubljani že prek 80. Glavni cilj druge faze je povečanje števila lokacij do te mere, da bo celotno mesto lahko koristilo storitev v radiju nekaj sto metrov, so poudarili pri podjetju Avant Car, ki razvija in nudi storitev souporabe.

Storitev se je medtem konec lanskega leta ''preselila'' tudi v Mursko Soboto, te dni pa bodo električne avtomobile začeli uporabaljati tudi v Mariboru in Kranju. Matej Čer, idejni vodja projekta Avant2Go, je poudaril, da ''električni car sharing predstavlja pomemben del mozaika trajnostne mobilnosti in naša vizija je, da Sloveniji pomagamo na poti k samozadostni državi na področju mobilnosti''.

S souporabo vozil se bo sčasoma predvidoma znižalo število lastniških avtomobilov, ki večino časa stojijo neuporabljeni, prav tako bo manj škodljivih izpustov, posledično pa tudi boljša kakovost zraka. Zmanjšuje se tudi gostota vozil v mestnih središčih.

Cena za prevožen kilometer in minuto najema vozila je v Mariboru in Kranju enaka kot v Ljubljani in Murski Soboti. Prevožen kilometer stane od 20 do 30 centov, minuta pa od pet do deset centov (podnevi) ali enega do dveh centov (ponoči). Minimalna cena najema je umeščena med Ljubljano in Mursko Soboto in znaša od 2,4 do štiri evre, kar je izvedljivo zaradi krajših razdalj med lokacijami, navajajo pri podjetju.