'Novo obdobje v biokemiji' trem znanstvenikom prineslo Nobelovo nagrado

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmejo Švicar Jacques Dubochet, Američan Joachim Frank in Britanec Richard Henderson za razvoj krioelektronske mikroskopije, revolucionarne metode za določanje strukture biomolekul v raztopinah, je danes v Stockholmu sporočila Kraljeva švedska akademija znanosti.

Metoda poenostavlja in izboljšuje vidnost biomolekul ter tako omogoča nov vpogled v molekulo življenja. Po zaslugi odkritja trojice lahko zdaj ostali znanstveniki rutinsko določajo tridimenzionalno strukturo biomolekul, je v utemeljitvi nagrade še navedel odbor za Nobelove nagrade.

Dodali so, da je metoda omogočila novo obdobje v biokemiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Znanstveniki zdaj lahko zamrznejo biomolekule med gibanjem in vidijo procese, ki jih prej niso mogli. To je pomembno tako za osnovno razumevanje kemije življenja kot tudi za razvoj farmacevtskih sredstev," je še pojasnil odbor za Nobelove nagrade.

Kot primer so navedli, da so znanstveniki to metodo uporabili, ko so posumili, da virus zika povzroča epidemijo mikrocefalije pri novorojenčkih v Braziliji.

Nagrajenec Joachim Frank je v prvem odzivu dejal, da ga je "prevzelo navdušenje", ko je izvedel, da je prejemnik Nobelove nagrade. "Mislil sem, da so možnosti za osvojitev Nobelove nagrade neznatne, saj je na svetu ogromno velikih izumov in odkritij," je dejal ameriški znanstvenik nemškega porekla, ki trenutno dela kot profesor biokemije in molekulskih znanosti na univerzi Columbia v New Yorku.

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli znanstveniki Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart in Bernard L. Feringa za oblikovanje in sintezo molekularnih strojev.

Nobelovo nagrado za kemijo je od leta 1901 prejelo 174 znanstvenikov, Britanec Frederick Sanger celo dvakrat. Med dobitniki te nagrade so bile doslej štiri ženske.

Objave letošnjih Nobelovcev so se začele v ponedeljek, ko so sporočili imena nagrajencev za medicino. V torek so razglasili nagrado za izjemne dosežke na področju fizike. V četrtek bodo razglasili ime nagrajenca za literaturo, v petek pa bodo tradicionalno objavili ime letošnjega Nobelovega nagrajenca za mir. Prihodnji ponedeljek bo kot zadnja na vrsti Nobelova nagrada za ekonomijo.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Dobitniki bodo nagrade, letos vredne po devet milijonov švedskih kron oz. 931.000 evrov, prejeli na tradicionalni slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti.